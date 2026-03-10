Investigadores de la UEx descubren una posible vía para tratar el cáncer de mama más agresivo

La Universidad de Extremadura (UEx) ha identificado una posible diana terapéutica en la lucha contra el cáncer de mama, especialmente en sus variantes más agresivas, como el triple negativo.

Un equipo de investigadores de la institución extremeña ha estudiado la señalización por calcio, una de las rutas fisiológicas más importantes en una célula, y en concreto ha descubierto que la vía de señalización celular Notch1 regula de forma diferente dos canales de calcio, Orai1 y Orai3, en función del subtipo tumoral, un hallazgo que podría abrir la puerta a tratamientos más específicos.

La investigación, desarrollada por el grupo de Fisiología Celular de la UEx, se enmarca en una de sus líneas de trabajo más consolidadas: comprender los mecanismos moleculares que permiten a las células tumorales sobrevivir, proliferar y resistir a la quimioterapia.

Según explica el catedrático de la UEx en la Facultad de Veterinaria Juan Antonio Rosado Dionisio, el calcio desempeña un papel esencial en el funcionamiento celular. "Actúa como un mensajero universal", señala la UEx en una nota de prensa, ya que su movimiento dentro de la célula activa procesos básicos como la contracción, la secreción de sustancias o la división celular.

La entrada de calcio en el interior de la célula, la clave

En este contexto, los investigadores estudian los canales Orai, proteínas situadas en la membrana celular que permiten la entrada de calcio al interior de la célula. El objetivo, según Rosado, es entender cómo las células cancerosas modifican estos canales para obtener ventaja biológica frente a las células sanas.

El estudio se ha centrado en la vía Notch1, clave en la comunicación entre células y cuya desregulación se ha relacionado con el desarrollo y progresión del cáncer de mama. Los resultados muestran que esta ruta actúa de manera diferente según el tipo de tumor: en los cánceres menos metastásicos, aumenta la entrada de calcio y favorece el crecimiento tumoral; en cambio, en los tumores altamente metastásicos, su activación reduce esa entrada de calcio y desencadena la apoptosis, es decir, la muerte celular programada.

Este comportamiento convierte a Notch1 en una vía de especial interés terapéutico en el caso del cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos y con menos opciones de tratamiento.

Técnicas avanzadas

La investigación ha incorporado además técnicas avanzadas aplicadas por el investigador Joel Felipe Nieto, primer autor del trabajo, durante la estancia en la Universidad de Graz (Austria). Allí se empleó un modelo experimental con embriones de pollo que permitió analizar el efecto de determinados fármacos sobre el crecimiento tumoral en condiciones más próximas a la realidad biológica que los cultivos celulares convencionales.

Entre los compuestos analizados figura un inhibidor de la función de Notch1. "Hemos podido comprobar en el laboratorio de la UEx el efecto de la activación e inhibición de esta ruta celular sobre el desarrollo de los tumores", explica Nieto.

El hallazgo refuerza la idea de que la activación de Notch1 podría utilizarse para frenar el avance de los tumores de mama más metastásicos. El siguiente paso, según los investigadores, será confirmar en nuevos modelos animales si esta estrategia puede actuar sobre los tumores agresivos sin dañar las células sanas, así como extender el estudio a otros tipos de cáncer.