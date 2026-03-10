UPA-UCE advierte de especulación en los precios agrarios y reclama ayudas urgentes ante el alza de los costes

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha advertido este martes de la creciente incertidumbre que afronta el campo extremeño ante la subida de los costes de producción y ha denunciado lo que considera movimientos especulativos en algunos insumos agrarios. Según ha señalado, el encarecimiento de carburantes, fertilizantes o fitosanitarios amenaza con hacer "mucho más insostenible" la actividad agrícola en la próxima campaña de regadío.

Llanos ha explicado que el sector ya venía alertando de dificultades para cubrir costes en cultivos como el tomate, una situación que se agravará por el incremento del precio del petróleo y de los combustibles, que repercute directamente en el resto de insumos necesarios para la producción.

Óscar Llanos / J. V.

Subidas "sin motivo"

El dirigente agrario ha afirmado que algunas empresas proveedoras están incrementando los precios pese a que el impacto real del conflicto internacional que afecta a determinadas materias primas sería "muy pequeño". En este sentido, ha criticado que se estén aplicando subidas "sin ninguna necesidad" que terminan repercutiendo tanto en los agricultores como en los consumidores.

Según ha señalado, el sector se encuentra en una situación especialmente vulnerable porque los agricultores no controlan ni el precio al que venden sus productos ni el coste de lo que necesitan comprar para producirlos. "Nos ponen el precio de lo que vendemos y también el precio de lo que compramos", ha resumido.

UPA-UCE considera que esta combinación puede desembocar en una situación "insostenible" si no se adoptan medidas de apoyo antes del inicio de la próxima campaña.

Ayudas urgentes

En este contexto, la organización ha reclamado a la Junta de Extremadura y al Gobierno central la aprobación de un decreto de ayudas que permita compensar el aumento de los costes de producción. Llanos ha recordado además que el real decreto estatal aprobado tras los daños por las lluvias ha dejado fuera a amplias zonas de Cáceres y Badajoz.

Por ello, ha instado al Ejecutivo autonómico a habilitar medidas complementarias para el sector, similares a las aprobadas por otras comunidades. Sin embargo, ha lamentado que la actual situación política en Extremadura esté dificultando la adopción de decisiones.

Estabilidad política

"Necesitamos estabilidad y necesitamos gobierno", ha afirmado, en referencia al escenario surgido tras las elecciones autonómicas celebradas en diciembre. A su juicio, el Ejecutivo en funciones impide avanzar en soluciones para un sector que, según ha advertido, atraviesa una etapa de crisis marcada por las lluvias, el encarecimiento de los insumos y la incertidumbre económica.

El responsable de UPA-UCE ha insistido en que la situación requiere acuerdos políticos que permitan responder a los problemas del campo y garantizar la continuidad de la actividad agraria en la región.