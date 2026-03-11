CEX Capital acelera en Extremadura: aprueba 3 millones para proyectos del sector farmacéutico, energía y formación

CEX Capital ha aprobado este 11 de marzo en Badajoz una primera inversión de 3 millones de euros en tres proyectos empresariales de Extremadura ligados al sector farmacéutico, la energía y la formación, según ha informado la propia corporación tras su primer Consejo de Administración de 2026.

La reunión, celebrada en la sede del Banco Santander en Badajoz, ha servido además para fijar el objetivo anual de la entidad: movilizar 8 millones de euros en iniciativas empresariales con impacto regional, con una inversión inducida estimada de 60 millones y unos 300 empleos asociados, siempre según las previsiones trasladadas por CEX Capital.

Tres operaciones ya aprobadas, pero aún sin firma

El primer movimiento del año de la corporación apunta a tres ámbitos con peso estratégico en la economía regional. Por un lado, CEX Capital ha avanzado su participación en un proyecto del sector farmacéutico ubicado en la comunidad autónoma. A ese se suman una iniciativa vinculada a la formación y otra relacionada con las energías.

La entidad, sin embargo, no ha hecho públicos todavía los nombres de las empresas ni la localización concreta de las operaciones. La razón, según se indicó durante la reunión, es que las inversiones ya han sido aprobadas, pero aún deben culminar su proceso de formalización con la firma de los futuros socios. Ese matiz deja la foto completa todavía pendiente de cierre. Datos a confirmar sobre empresas, municipios y calendario de ejecución.

Un momento de la reunión del Consejo de Administración de CEX Capital. / CEDIDA

La corporación enmarca estas actuaciones en su estrategia de respaldo a proyectos con capacidad de crecimiento y generación de actividad económica en Extremadura. La lectura de fondo es relevante para la comunidad: no se trata solo de inyectar capital, sino de entrar en compañías con potencial de escalado en sectores donde la región busca ganar tamaño industrial, diversificación y empleo.

El plan de 2026: ocho millones y efecto tractor

Además de las tres operaciones ya autorizadas, el Consejo ha repasado las líneas de actuación previstas para el conjunto del ejercicio. El plan pasa por destinar 8 millones de euros a la participación en nuevas iniciativas empresariales, una cifra con la que CEX Capital calcula una inversión inducida de 60 millones en el conjunto del año.

Ese efecto palanca forma parte del modelo que la corporación reivindica desde hace años. Su papel no se limita a financiar proyectos, sino a entrar como socio estratégico en compañías con potencial de desarrollo, acompañarlas en sus fases de crecimiento y facilitar después nuevas inversiones dentro de la comunidad autónoma.

En esa línea, el presidente de CEX Capital, Agustín Delgado, ha señalado que "la Corporación continúa trabajando para identificar y acompañar proyectos empresariales que contribuyan al fortalecimiento del tejido productivo de Extremadura y a la creación de nuevas oportunidades de empleo en la región".

La Junta subraya el cambio de ritmo

La nota actualizada incorpora además la valoración del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, que ha destacado el aumento de la actividad inversora de CEX Capital en los dos últimos años.

Santamaría ha vinculado ese mayor movimiento a la petición realizada por el Ejecutivo autonómico y ha felicitado al equipo de la corporación por "constituir una herramienta clave en el escalado de proyectos industriales que generan riqueza y empleo en Extremadura". Al tratarse de una valoración política e institucional, la afirmación debe entenderse como posicionamiento del Gobierno regional sobre el papel de la entidad y no como un balance independiente de resultados.

La incorporación de esta voz refuerza además la dimensión pública de una sociedad de inversión que se presenta como mayoritariamente privada, pero que actúa sobre un terreno especialmente sensible para la política económica extremeña: el crecimiento empresarial y la atracción de proyectos con arraigo regional.

Un 2025 que CEX define como "extraordinario"

El Consejo también ha analizado el contexto de actividad de la corporación tras el balance positivo del ejercicio anterior. Según se trasladó en la reunión, en 2025 se impulsaron diversas inversiones empresariales en distintos sectores, con perspectivas de crecimiento y expansión para los próximos años.

Durante el repaso a la evolución de las sociedades en cartera, la propia entidad ha destacado que 2025 "ha sido un año extraordinario en crecimiento y en resultados de todas las empresas participadas por CEX". Esa afirmación parte de la corporación y, por tanto, queda sujeta al detalle que puedan ofrecer futuras memorias, cuentas o balances agregados de sus participadas.

Ese balance favorable explica el tono con el que CEX Capital abre 2026: con una primera tanda de operaciones aprobadas y con la intención de mantener el ritmo inversor en sectores considerados estratégicos para Extremadura.

Más de 60 operaciones desde su creación

La Corporación Empresarial de Extremadura se define como una sociedad de inversión mayoritariamente privada, participada por empresas líderes nacionales y regionales, y sostiene que mantiene un modelo de acompañamiento estratégico singular en España.

Desde su creación, CEX Capital asegura haber participado en más de 60 operaciones en Extremadura. Según los datos aportados por la entidad, esas actuaciones se traducen en una cifra de negocio superior a 1.200 millones de euros, una inversión inducida que supera los 1.000 millones y la generación de más de 5.500 empleos directos.

La reunión celebrada este miércoles en Badajoz deja así una doble fotografía: tres operaciones ya encarriladas para 2026 y una declaración de intenciones sobre el papel que la corporación quiere jugar en el mapa económico regional. El siguiente paso será conocer qué proyectos concretos acaban firmándose y hasta dónde llega su impacto real sobre el tejido productivo extremeño.