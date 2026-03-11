Extremadura reclama al Gobierno que compense el IVA de los fondos europeos para evitar más presión en los presupuestos

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha reclamado al Ministerio de Hacienda que el IVA no recuperable asociado a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) sea compensado, al considerar que actualmente supone una carga económica añadida para las comunidades autónomas y las entidades locales.

Un coste que asumen regiones y ayuntamientos

Manzano ha explicado que el Estado considera que el IVA no es subvencionable en las actuaciones financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que implica que no se reconoce como un "coste real y efectivo" dentro de los proyectos financiados con estos recursos europeos.

Según ha señalado, esta interpretación provoca que comunidades autónomas y ayuntamientos tengan que asumir ese impuesto con sus propios recursos cuando el IVA no puede ser recuperado. "Eso nos penaliza porque ese impuesto ha sido efectivamente pagado y soportado y, al no ser recuperable, debe ser financiado por nosotros", ha afirmado.

La responsable autonómica ha defendido que no existe normativa europea ni nacional que establezca que ese IVA no sea elegible para comunidades autónomas y entidades locales, por lo que considera necesario revisar el criterio actual.

Impacto en los presupuestos regionales

De acuerdo con Manzano, esta situación genera un coste adicional que tensiona los presupuestos de las administraciones territoriales. En el caso de las entidades locales, ha advertido de que el impacto puede ser especialmente significativo.

La consejera en funciones ha señalado que algunos ayuntamientos de menor tamaño han tenido dificultades para ejecutar determinadas actuaciones vinculadas a los fondos europeos porque no pueden asumir el 21% de IVA que conllevan esos proyectos.

Ante esta situación, ha reclamado al Ministerio de Hacienda que ese impuesto sea compensado y que se reconozca como coste real dentro de la financiación de las actuaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Petición de un criterio único del Ministerio

Manzano también ha defendido la necesidad de que el ministerio establezca un criterio único que aporte seguridad jurídica a las administraciones que gestionan proyectos financiados con fondos europeos.

"Desde un primer momento se han dado instrucciones contradictorias en relación con el IVA", ha señalado, tras lo que ha pedido que se resuelva esta cuestión para evitar que el desarrollo de los proyectos financiados con fondos europeos suponga un coste adicional para las regiones.

En este contexto, la consejera ha recordado que la Junta presentó alegaciones al Proyecto de Orden HAC__/2026, que regula las causas y especialidades del procedimiento de reintegro de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Manzano ha expresado su confianza en que estas alegaciones sean atendidas, de modo que las comunidades autónomas puedan disponer de todos los recursos vinculados a estos fondos europeos, que considera clave para el desarrollo económico y social de Extremadura.