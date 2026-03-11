Extremadura registra este miércoles un ascenso de las temperaturas con máximas que rozan los 20 grados

Extremadura registrará este miércoles, 11 de marzo, una subida de las temperaturas máximas que podrán alcanzar los 20 grados en algunos puntos de la región, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La jornada ha comenzado con intervalos nubosos y la presencia de brumas y bancos de niebla en varias zonas, aunque los cielos tenderán a quedar poco nubosos conforme avance el día.

Nubes y nieblas a primeras horas

Las primeras horas de la jornada estrán marcadas por intervalos nubosos y la presencia de nubes bajas en distintos puntos de Extremadura. Además, en zonas de valle y áreas cercanas a los ríos se han formado brumas y bancos de niebla matinales, un fenómeno habitual en esta época del año. Estas nieblas tenderán a levantarse conforme avance la mañana, permitiendo que los cielos queden poco nubosos durante gran parte del día.

Temperaturas en ascenso

El aspecto más destacado del día es el aumento de las temperaturas máximas, que dejará un ambiente más templado en la región respecto al registrado en días anteriores.

Según la previsión de la Aemet, las mínimas experimentarán un ligero ascenso en el norte de la comunidad y se mantendrán sin cambios en el sur, mientras que las máximas subirán de forma moderada, pudiendo ser localmente notable.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 4 y los 20 grados en Badajoz y entre los 4 y los 17 grados en Cáceres. Durante las horas centrales del día se notará un ambiente más suave, especialmente a partir del mediodía y durante la tarde. En cuanto al viento, soplará flojo en general, de componente nordeste o variable.

Noticias relacionadas

La tendencia para los próximos días

Según apunta la Aemet, la tendencia para el resto de la semana en Extremadura es hacia una situación relativamente estable, con predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes. Las temperaturas podrían mantenerse suaves durante las horas centrales del día, mientras que las primeras horas de la mañana seguirán siendo más frescas, con posibles brumas o nieblas en zonas de valle. No obstante, no se descarta la llegada de algunos cambios meteorológicos hacia el final de la semana.