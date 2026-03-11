Jesús, Agustina y los ocho abuelos extremeños que ya superan los 106 años

La muerte de Ascensión Capilla Rodríguez, conocida como ‘La Chonita’, ha reordenado el mapa de la longevidad extremeña. La mujer, que era la última persona nacida en Extremadura en 1914 —el año en que comenzó la I Guerra Mundial, se fundó la productora Paramount y se abrió el Canal de Panamá—, ha fallecido este domingo a los 111 años y 237 días, según ha informado el perfil de Facebook ‘Extremeños Centenarios’.

Su nombre «queda para siempre en la historia de la longevidad de Extremadura», ya que ha sido la cuarta persona más anciana de la historia de la región y también la cuarta de España.

Las personas más longevas de Extremadura / Portal 'Extremeños Centenarios'

«Ternura y serenidad»

Nacida el 14 de julio de 1914 en Cabeza del Buey (Badajoz), durante sus últimos años residía en la Comunidad de Madrid, «cuidada con cariño mientras su historia seguía despertando admiración entre quienes seguimos la longevidad extremeña», subraya el perfil de Facebook, que también destaca la «ternura y serenidad» de Ascensión, así como «esa muñequita que siempre le acompañaba», símbolo de la inocencia y la calma que le rodeaban.

Con su fallecimiento, la relación de personas más longevas vinculadas a Extremadura vuelve a cobrar actualidad. Según los datos actualizados del portal especializado ‘Extremeños Centenarios’, las diez personas más longevas vinculadas actualmente a la región superan los 106 años.

Jesús Redondo, el ‘decano’

Tras la muerte de Ascensión, la persona con más edad de la región es Jesús Redondo Bermejo, nacido el 2 de junio de 1915 en Cañaveral (Cáceres), que ha alcanzado los 110 años. Además se trata del hombre más longevo de España (aunque existen mujeres con más edad). Vive en la Residencia Asistida de Cáceres y asegura haber llevado una vida sencilla marcada por el trabajo, la familia y hábitos muy moderados.

Casado con Concepción y padre de tres hijos, durante décadas trabajó en la administración local, donde llegó a ser secretario en los ayuntamientos de Portaje y Portezuelo. Amante de la lectura —asegura haber leído más de mil libros—, también ha dedicado parte de su vida a actividades como la caza menor, el cuidado de su huerto o los paseos por el campo.

Jorge Valiente

Redondo mantiene buenas facultades mentales pese a la pérdida de visión y audición, y sigue una rutina diaria con ejercicios y terapia en el centro. Su longevidad, asegura, no tiene un gran secreto: «He llevado una vida normal, nunca he bebido ni fumado», afirmaba en una reciente entrevista concedida a El Periódico.

Agustina, nunca quieta

En Extremadura le sigue Milagros Agustina González Nieto, que se convierte en la mujer más longeva de la región. Nacida en Plasencia el 26 de noviembre de 1916, tiene 109 años. Siempre celebra su cumpleaños rodeada de familiares y dejando claro que tiene una lucidez envidiable y una cabeza que le permite recordar canciones, poemas e historias de juventud sin problemas. Su familia destaca que ha sido siempre una mujer «muy activa, no ha estado nunca quieta».

Nació en la calle Sancho Polo, en pleno casco histórico de Plasencia, y desde niña empezó a hacer pequeños trabajos. A los 18 años ya compaginaba el empleo con sus estudios y preparaba oposiciones para la profesión que siempre fue su pasión: la enfermería.

Sus pacientes fueron cada día lo primero y así lo demostró en situaciones duras, como el hospital antituberculoso de Piornal. Pero también ha sido recepcionista en el Hotel Palace, operaria de la fábrica de embutidos Schafer en Caracas (Venezuela) y camarera en el centro médico de Caracas; regente del cafetín de la compañía petrolera Chet; modista de la televisión venezolana gracias a la actriz Gladys Cáceres; secretaria, mecanógrafa y administrativa; y enfermera fija y practicante hasta su jubilación en 1981, en el ambulatorio de Plasencia, donde ejerció como enfermera colegiada. También fue la primera locutora de Radio Nacional en Plasencia.

Pero, cuando se jubiló, su actividad no paró. Fue la alumna de más edad de la universidad de mayores de la UEx en Plasencia. «Cuando se quiere aprender, siempre se consigue hacerlo mejor; si te echas en el barbecho, pues no». También destaca su participación en el coro de la zarzuela del teatro Alkázar en los años 40 y en los Coros Extremeños dirigidos por el musicólogo placentino Manuel García Matos.

Otro aspecto que destaca la familia de Agustina es su carácter sociable. Porque ella defiende que hay que ser buena persona: «Hay que tener fondo».

Más de un siglo de vida

Junto a Redondo y Agustina, el listado de personas más longevas vinculadas a Extremadura, recogidas en el portal 'Extremeños Centenarios', incluye también a María Sánchez Gómez, nacida el 11 de diciembre de 1916 en Olivenza (Badajoz) y residente actualmente en Irún (Guipúzcoa), con 109 años.

Entre las personas de 108 años figura Manuela Navarro Molina, nacida el 23 de febrero de 1918 en Sancti-Spiritus (Badajoz) y residente en Buitrago del Lozoya (Madrid).

Con 107 años aparecen Brígida Soltero Hernández, nacida en La Garrovilla (Badajoz) y residente en Barberà del Vallès (Barcelona); Adela Zarallo Suárez, nacida y residente en Entrín Bajo (Badajoz); Joaquina Caballero Caballero, nacida y residente en Casar de Palomero (Cáceres); y Lucio Fernández Cortijo, conocido como ‘Tío Castor’, nacido en Roturas de Cabañas y residente en Navezuelas, ambas localidades de la provincia de Cáceres.

Completa la lista Ignacia Cornejo Benítez, nacida en Feria (Badajoz) y residente en Valencia, con 107 años; y Manuela Carmona Cañada, nacida en Campanario (Badajoz) y residente en Mérida, con 106 años.

Según el portal ‘Extremeños Centenarios’, todas ellas forman parte del grupo de extremeños que han superado el siglo de vida, algunos todavía en la región y otros residentes fuera, pero nacidos en localidades extremeñas.