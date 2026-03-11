La Junta ofrece herramientas y formación en ciberseguridad adaptas al tejido productivo extremeño

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, pone en marcha el proyecto Extrema Ciber, una iniciativa estratégica para fortalecer la cultura de la ciberseguridad y mejorar la preparación digital de empresas, profesionales, centros educativos y ciudadanía.

El proyecto se desarrolla en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y está financiado por la Unión Europea - Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Extrema Ciber ofrece herramientas prácticas y formación especializada con un enfoque útil y adaptado a la realidad del tejido productivo extremeño, indica la Junta en una nota de prensa.

Entre sus principales actuaciones destaca la elaboración de un Manual de Ciberseguridad Empresarial, una guía práctica para identificar riesgos digitales y aplicar medidas preventivas en el entorno profesional.

El proyecto, que mantienen las inscripciones abiertas desde el 2 de marzo, incluye además un catálogo de 17 formaciones online en ciberseguridad, centradas en la prevención de amenazas, la protección de datos, la seguridad en entornos corporativos y la gestión de riesgos tecnológicos.

Extrema Ciber celebrará el 28 de abril el Summit Extrema Ciber, un encuentro regional que reunirá a expertos, empresas e instituciones para compartir conocimiento y abordar los retos de la seguridad digital en Extremadura.

El programa se completa con el Concurso Extrema Ciber, dirigido al ámbito educativo y profesional, que impulsará la creatividad y el talento en ciberseguridad, que prevé celebrar la ceremonia de entrega de premios el 28 de mayo en el Auditorio Ibercaja de Badajoz.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha subrayado que Extrema Ciber refleja el "compromiso firme de la Junta de Extremadura con una transformación digital segura, clave para la competitividad empresarial y la protección de la ciudadanía". Asimismo, ha destacado que el proyecto "combina formación, recursos prácticos y generación de talento para fortalecer la resiliencia digital de Extremadura".

Desde la Junta de Extremadura se anima a empresas, profesionales, estudiantes y ciudadanía a participar activamente en esta iniciativa y a aprovechar los recursos que ofrece para avanzar hacia una Extremadura más segura, competitiva y preparada ante los desafíos tecnológicos actuales.