'Mujeres por Almaraz' lleva al Ministerio de Igualdad su defensa del empleo y el futuro rural de Extremadura

Un grupo de unas 70 representantes de 'Mujeres por Almaraz' se ha desplazado este miércoles a Madrid para registrar en el Ministerio de Igualdad una carta dirigida a la ministra Ana Redondo, en la que alertan del impacto social y económico que tendría el cierre de la Central Nuclear de Almaraz en el Campo Arañuelo, donde, según el colectivo, dependen de la planta unos 4.000 empleos directos e indirectos.

La movilización, enmarcada en los actos del Día Internacional de la Mujer, ha incorporado además un elemento político que el colectivo llevaba meses buscando: la ministra ha recibido por la mañana a las portavoces de la plataforma, después de que, según sostienen, sus peticiones de reunión con distintos miembros del Ejecutivo o con el presidente del Gobierno no hubieran sido atendidas durante el último año.

Tras las sucesivas negativas del Gobierno a dialogar con la plataforma, en esta ocasión la ministra Ana Redondo sí se ha reunido con las portavoces del colectivo, quienes le han trasladado la necesidad de ser protagonistas del futuro de su región y no un daño colateral de decisiones tomadas en Madrid.

Un 8M con mensaje desde el territorio

La acción en Madrid ha servido para trasladar una idea que las integrantes de la plataforma repiten desde hace meses: el debate sobre el futuro de Almaraz no se limita al plano energético, sino que afecta de lleno a la vida cotidiana de miles de familias de una comarca que teme perder empleo, actividad económica y población si la central echa el cierre.

El Periódico Extremadura

En su escrito a Igualdad, las portavoces han vinculado directamente la defensa de la igualdad efectiva con la autonomía económica de las mujeres que viven en el medio rural. A su juicio, no puede hablarse de igualdad real si las decisiones sobre grandes infraestructuras acaban empujando a las mujeres jóvenes a marcharse de su tierra por falta de oportunidades.

"¿Qué clase de igualdad es aquella que obliga a abandonar la propia tierra para poder ejercerla?", se preguntan en la misiva registrada en Madrid. El colectivo ha señalado que "la falta de oportunidades, el debilitamiento del tejido productivo y la salida constante de mujeres jóvenes del mundo rural deben formar parte del centro de cualquier agenda feminista comprometida con la justicia social".

El temor a otro golpe para la comarca

El núcleo del mensaje de Mujeres por Almaraz pone el foco en el Campo Arañuelo, una zona que lleva semanas reforzando la presión social e institucional ante la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear y, a continuación, de la decisión del Gobierno sobre la continuidad de la planta.

Las portavoces sostienen que un eventual cierre tendría efectos que irían mucho más allá de la instalación. Hablan de pérdida de empleo, de debilitamiento del comercio y de los servicios y, sobre todo, de un agravamiento del riesgo de despoblación en una comarca que ve en la central uno de sus principales motores económicos.

"La igualdad no puede depender del código postal ni sostenerse sobre la incertidumbre económica", han señalado. El colectivo entiende que cualquier decisión sobre Almaraz debe incorporar también esa dimensión territorial y social, especialmente en una zona rural donde las oportunidades laborales condicionan de forma directa los proyectos de vida.

El Periódico Extremadura

Una petición de diálogo al Gobierno

En la carta remitida a Ana Redondo, las mujeres reclaman ser "interlocutoras, protagonistas y aliadas" en la construcción de un modelo que combine sostenibilidad ambiental con justicia territorial y social. Su tesis es que no pueden convertirse en un daño colateral de decisiones adoptadas lejos del territorio y sin escuchar a quienes viven en él.

Por eso, solicitan a la titular de Igualdad la apertura de un espacio de diálogo que permita incorporar su voz a la discusión sobre el futuro de la central. El gesto de la ministra, al recibir a las portavoces este miércoles, da al menos recorrido institucional a una reclamación que el colectivo llevaba tiempo intentando colocar en la agenda estatal.

La plataforma insiste en que la transición o cualquier debate sobre el modelo energético no puede plantearse de espaldas a las consecuencias concretas que tendría en municipios del entorno de Almaraz. En ese punto, su discurso enlaza con una reivindicación que en Extremadura ha ganado peso en los últimos meses: la necesidad de que la planificación se haga con calendario, alternativas y certezas, no con una amenaza abierta sobre el empleo.

Más de 2.000 mujeres movilizadas

Mujeres por Almaraz reúne actualmente, según sus propios datos, a más de 2.000 mujeres de la comarca vinculadas a ocho asociaciones sociales y profesionales. Entre ellas figuran la Asociación de Amas de Casa Pórtico de Extremadura, la Asociación de Mujeres San Bernardo, la Asociación El Encuentro de Almaraz, la Asociación de Mujeres de Peraleda de la Mata, la Asociación de Fibromialgia, FEAFES Navalmoral de la Mata, la Asociación Río Tiétar y la red Women in Nuclear-WiN.

El colectivo forma parte además de la plataforma ciudadana "Sí a Almaraz, Sí al futuro", creada en enero de 2025 para visibilizar el impacto económico y social de las decisiones energéticas en la zona. Desde entonces, esa plataforma ha tratado de situar el caso de la central no solo como un asunto industrial, sino como una cuestión de futuro para buena parte del norte de la provincia de Cáceres.

La protesta de este miércoles refuerza esa estrategia con un ángulo distinto: llevar el debate al terreno de la igualdad. En una comarca pendiente de una decisión clave para su economía, las mujeres del entorno de Almaraz han querido dejar claro en Madrid que, para ellas, el empleo y la permanencia en el territorio también forman parte de la agenda feminista.