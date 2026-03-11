Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Desde el comienzo del conflicto, el precio del gasóleo se ha incrementado unos 30 céntimos por litro y el de la gasolina más de 15. Sectores como el agrario o el del transporte acusan ya el encarecimiento

El Servicio Extremeño de Salud ha sido condenado a indemnizar a un paciente con 20.000 euros por los daños causados tras esperar 937 días para una operación de rodilla, superando el plazo legal

El peluquero, que comenzó su andadura en Malpartida de Cáceres, ha dedicado su vida a las tijeras y el peine, adaptándose a los cambios del oficio y manteniendo el corte clásico como sello de identidad

Sus representantes legales han reclamado "elementos esenciales" a la UCO para proseguir y estos agentes no han aportado lo necesario porque se encuentra el secreto de actuaciones vigente

Para superar el primer filtro, cada aspirante deberá reunir al menos 1.124 firmas en un proceso exigente que obliga a movilizar contactos y estructura territorial

Noticias relacionadas

La estación de autobuses de Plasencia sigue generando quejas por sus horarios de apertura, que obligan a los viajeros a esperar en la calle, sin baños ni personal disponible