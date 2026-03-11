Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de marzo

Actualidad
La guerra cuesta a los extremeños cinco millones de euros a la semana solo en combustibles
Desde el comienzo del conflicto, el precio del gasóleo se ha incrementado unos 30 céntimos por litro y el de la gasolina más de 15. Sectores como el agrario o el del transporte acusan ya el encarecimiento
Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
El Servicio Extremeño de Salud ha sido condenado a indemnizar a un paciente con 20.000 euros por los daños causados tras esperar 937 días para una operación de rodilla, superando el plazo legal
Tras más de 50 años en el oficio, el peluquero José María García Reveriego se jubila en Cáceres
El peluquero, que comenzó su andadura en Malpartida de Cáceres, ha dedicado su vida a las tijeras y el peine, adaptándose a los cambios del oficio y manteniendo el corte clásico como sello de identidad
Los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas abandonan el cuartel de Zafra sin declarar
Sus representantes legales han reclamado "elementos esenciales" a la UCO para proseguir y estos agentes no han aportado lo necesario porque se encuentra el secreto de actuaciones vigente
La pugna por los avales abre la batalla de las primarias en el PSOE de Extremadura
Para superar el primer filtro, cada aspirante deberá reunir al menos 1.124 firmas en un proceso exigente que obliga a movilizar contactos y estructura territorial
La estación de autobuses de Plasencia, en el punto de mira: horarios, baños cerrados y sensación de inseguridad
La estación de autobuses de Plasencia sigue generando quejas por sus horarios de apertura, que obligan a los viajeros a esperar en la calle, sin baños ni personal disponible
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- El tren que perdió el este de Extremadura
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
- Reducir diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres: Todas las medidas que exige Vox para investir a María Guardiola
- Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
- Energía, neuronas y conciencia, una teoría evolutiva de la inestabilidad crítica en el cerebro humano
- María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
- ¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola