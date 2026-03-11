Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Clientes repostan en una gasolinera, este martes.

Clientes repostan en una gasolinera, este martes. / Brais Lorenzo / Efe

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La guerra cuesta a los extremeños cinco millones de euros a la semana solo en combustibles

Desde el comienzo del conflicto, el precio del gasóleo se ha incrementado unos 30 céntimos por litro y el de la gasolina más de 15. Sectores como el agrario o el del transporte acusan ya el encarecimiento

Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente

El Servicio Extremeño de Salud ha sido condenado a indemnizar a un paciente con 20.000 euros por los daños causados tras esperar 937 días para una operación de rodilla, superando el plazo legal

Tras más de 50 años en el oficio, el peluquero José María García Reveriego se jubila en Cáceres

El peluquero, que comenzó su andadura en Malpartida de Cáceres, ha dedicado su vida a las tijeras y el peine, adaptándose a los cambios del oficio y manteniendo el corte clásico como sello de identidad

Los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas abandonan el cuartel de Zafra sin declarar

Sus representantes legales han reclamado "elementos esenciales" a la UCO para proseguir y estos agentes no han aportado lo necesario porque se encuentra el secreto de actuaciones vigente

La pugna por los avales abre la batalla de las primarias en el PSOE de Extremadura

Para superar el primer filtro, cada aspirante deberá reunir al menos 1.124 firmas en un proceso exigente que obliga a movilizar contactos y estructura territorial

Noticias relacionadas

La estación de autobuses de Plasencia, en el punto de mira: horarios, baños cerrados y sensación de inseguridad

La estación de autobuses de Plasencia sigue generando quejas por sus horarios de apertura, que obligan a los viajeros a esperar en la calle, sin baños ni personal disponible

