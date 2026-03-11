Empresas
Un programa facilita el relevo en los negocios de Don Benito, Cáceres y Mérida
El programa busca facilitar el relevo empresarial y el traspaso de negocios viables que afrontan el cierre, ofreciendo asesoramiento y acompañamiento a empresas y personas emprendedoras interesadas en continuar su actividad
La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Empresa, organiza durante el mes de marzo tres jornadas informativas en Don Benito, Cáceres y Mérida, respectivamente, para presentar el programa Releva, una iniciativa destinada a facilitar la continuidad de empresas mediante procesos de relevo empresarial y traspaso de negocios.
Estas sesiones se desarrollan en el marco de la estrategia 'Extremadura Sigue' y están dirigidas tanto a empresas que se encuentran próximas al cierre como a personas interesadas en asumir la gestión de negocios en funcionamiento.
La primera de estas jornadas se ha celebrado en el Vivero de Empresas de Don Benito, mientras que las próximas sesiones tendrán lugar el 12 de marzo en Aldealab-Espacio Embarcadero de Cáceres y el 17 de marzo en el Hotel Velada de Mérida.
El programa Releva tiene como objetivo identificar negocios viables que estén próximos al cierre, principalmente por jubilación de sus propietarios u otros motivos y facilitar su continuidad a través de su traspaso a personas emprendedoras interesadas en continuar la actividad.
Asesoramiento y acompañamiento individualizado
Para ello, el programa ofrece asesoramiento y acompañamiento individualizado durante todo el proceso de relevo, adaptado a las necesidades de cada empresa.
Durante las jornadas se presentará el funcionamiento del programa, que incluye la captación de empresas cedentes y de personas emprendedoras, el diagnóstico y valoración de los negocios, la difusión de oportunidades a través de una plataforma de relevo empresarial y el acompañamiento técnico durante todo el proceso de traspaso.
Asimismo, las sesiones incorporarán la presentación de casos de éxito de relevo empresarial en Extremadura, así como un espacio de networking destinado a favorecer el intercambio de experiencias y el contacto entre empresas, emprendedores y entidades del ecosistema empresarial.
Estas jornadas están dirigidas a personas autónomas y micropymes que se encuentren próximas al cierre de sus negocios y no dispongan de relevo, así como a personas emprendedoras, trabajadores o empresas interesadas en asumir la gestión de un negocio en funcionamiento. También podrán participar organizaciones empresariales interesadas en promover procesos de relevo entre sus asociados.
El programa Releva representa una oportunidad para mantener la actividad económica y el empleo en Extremadura, facilitando que negocios con trayectoria puedan continuar su actividad y generando nuevas oportunidades para quienes desean emprender en la región.
Las personas interesadas pueden inscribirse a cualquier de las jornadas a través de la web de Extremadura Empresarial.
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- El tren que perdió el este de Extremadura
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
- Reducir diputados, ley LGTBI y Cruz de los Caídos de Cáceres: Todas las medidas que exige Vox para investir a María Guardiola
- Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
- Energía, neuronas y conciencia, una teoría evolutiva de la inestabilidad crítica en el cerebro humano
- María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
- ¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola