Blanca Martín confirma su candidatura a las primarias del PSOE de Extremadura

La expresidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha registrado este jueves su precandidatura a las primarias del PSOE de Extremadura, ha acudido a la sede arropada por el exdiputado José Ramón Bello y la concejala de Mérida Silvia Fernández. Apenas una hora antes de expirar el plazo marcado por la gestora, Martín ha confirmado lo que ya era un secreto a voces: competirá por el liderazgo regional del partido con Álvaro Sáchez Cotrina, Soraya Vega, Ramón Díaz Farias y Manuel José González Andrade. "Después de reflexionar mucho y hablar con compañeros de las dos provincias, opto a la secretaria general por la cultura de proyecto regional" ha dicho Blanca Martín.

"El PSOE extremeño tiene que recuperar lo que ha sido y el legado que nos dejaron los secretarios generales que hemos tenido. Y tanto Juan Carlos Rodríguez Ibarra como Guillermo siempre nos enseñaron que este era un proyecto regional y un partido fuerte, y eso no lo podemos perder", ha defendido en estas últimas semanas.

Atrás quedan, de momento, las expectativas de la gestora presidida por José Luis Quintana de buscar un candidato de consenso que evitara una nueva guerra interna. Finalmente, el proceso de primarias vuelve a abrirse como el mecanismo para resolver el liderazgo de la federación socialista extremeña tras meses de tensiones orgánicas que han desembocado en el peor resultado electoral de su historia en la región el pasado 21 de diciembre.

Voz de mujer

Blanca Martín, que logró el último escaño del PSOE por la provincia de Cáceres, ha sido presidenta del partido entre 2021 y 2024. Del círculo más próximo a Guillermo Fernández Vara, su nombre ya estuvo en las quinielas en anteriores ocasiones, pero hasta ahora nunca se ha atrevido a dar el paso.

Es mujer, como prefiere Ferraz, y también cuenta con escaño desde el que liderar la voz de la oposición en el Parlamento, pero hay dudas sobre si realmente se trata de un nombre de consenso por los apoyos que podría suscitar en la provincia de Cáceres. Máxime después de que el secretario provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, también compita por el liderazgo.

El calendario orgánico fija este jueves 12 de marzo como fecha límite para registrar las candidaturas. A partir de ese momento se abrirá la primera fase de la carrera sucesoria y quizá la más delicada: la recogida de avales. Se desarrollará entre el 13 y el 24 de marzo y determinará qué aspirantes cuentan con respaldo de base suficiente para concurrir a las primarias.

Cada precandidato deberá reunir el apoyo de entre el 12% y el 15% del cuerpo electoral, lo que en este caso se traduce en al menos 1.124 avales y un máximo de 1.500 Los equipos de cada aspirante son los encargados de contactar con la militancia y recabar apoyos en las distintas agrupaciones locales.

No es un trámite sencillo: en las primarias de 2024, que ratificaron a Miguel Ángel Gallardo como sucesor de Guillermo Fernández Vara frente a Lara Garlito, el exconsejero de Sanidad José María Vergeles no logró reunir los apoyos necesarios para superar esta primera criba, pese a ser uno de los perfiles más reconocibles del último Ejecutivo socialista por la gestión de la pandemia.

Primarias el 11 de abril

El mismo 24 de marzo se proclamará oficialmente a los candidatos que consigan los avales suficientes. Las primarias se celebrarían el 11 de abril y si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos, habría una segunda vuelta el 19 de abril con las dos listas más votadas.

Finalmente, el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura se ratificará en el 16 Congreso Regional el 25 de abril, apenas dos semanas antes de que expire el plazo para que PP y Vox alcancen un acuerdo que evite la repetición electoral. Si antes del 4 de mayo no hay gobierno en la Junta, la Asamblea se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones autonómicas en torno al 28 de junio.

Con todo, el tablero sigue abierto y en los procesos congresuales del PSOE son habituales los movimientos de última hora: nuevas candidaturas, acuerdos que se exploran o proyectos que terminan confluyendo antes de llegar a las urnas. Las próximas semanas servirán para medir no solo la fuerza organizativa de cada aspirante, sino también la capacidad del partido para ordenar un nuevo liderazgo tras su mayor revés electoral.