Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

16 Congreso Regional

Cinco aspirantes compiten por liderar el PSOE de Extremadura: así arranca la batalla por el relevo de Gallardo

Un total de 9.366 militantes del PSOE extremeño están llamados a votar en las primarias del 11 de abril, donde se decidirá el nuevo líder del partido en la región, tras la recogida de avales que comienza este viernes

Cinco aspirantes compiten por liderar el PSOE de Extremadura: así arranca la batalla por el relevo de Gallardo

Cinco aspirantes compiten por liderar el PSOE de Extremadura: así arranca la batalla por el relevo de Gallardo / PSOE de Extremadura

Rocío Entonado Arias

Mérida

Ya es oficial: cinco aspirantes competirán por el liderazgo del PSOE de Extremadura, que inicia el proceso para enfrentarse a sus terceras primarias en tres años. Según confirma el partido, una vez finalizado a las 12.00 horas de este jueves el plazo marcado por la gestora, han formalizado su precandidatura a la secretaría general Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega, Ramón Díaz Farias, Manuel José González Andrade y Blanca Martín.

La diputada regional Blanca Martin, acompañada por sus representantes, el exdiputado José Ramón Bello y la concejala de Mérida Silvia Fernández, registra su precandidatura a la secretaría general del PSOE de Extremadura.

La diputada regional Blanca Martin, acompañada por sus representantes, el exdiputado José Ramón Bello y la concejala de Mérida Silvia Fernández, registra su precandidatura a la secretaría general del PSOE de Extremadura. / EUROPA PRESS

Un total de 9.366 militantes están llamados a participar en las primarias que se celebrarían el sábado 11 de abril para elegir al sustituto de Miguel Ángel Gallardo, de los que un 62% pertenece a la provincia de Badajoz y un 37% a la de Cáceres. Según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal celebrado en Sevilla, cada precandidato debe reunir un mínimo del 12% de avales del censo (1.124 firmas) y un máximo del 15% (1.405) para poder concurrir a las primarias.

Recogida de avales

La recogida de avales arraca este viernes y se extenderá hasta el 24 de marzo. Es la primera criba del proceso interno: los equipos de cada aspirante serán los encargados de contactar ahora con la militancia y recabar apoyos en las distintas agrupaciones locales para alcanzar ese respaldo mínimo. No se trata de un trámite sencillo: la mayoría de municipios cuentan con una media de entre 40 y 50 militantes, lo que obliga a recorrer decenas de pueblos y activar contactos en buena parte del territorio regional.

Soraya Vega acompañada de militantes en el registro de su precandidatura para optar a liderar el PSOE extremeño

Soraya Vega acompañada de militantes en el registro de su precandidatura para optar a liderar el PSOE extremeño / PRECANDIDATURA DE SORAYA VEGA

El 24 de marzo se proclamará oficialmente a los candidatos que hayan conseguido reunir los apoyos necesarios para concurrir a las primarias y posteriormente se dará inicio a la campaña de información entre la militancia, que se desarrollará del 25 de marzo al 10 de abril.

Tras no haberse logrado una única candidatura de consenso, este será el momento en el que la gestora que dirige el partido trate de explorar posibles entendimientos entre los distintos aspirantes para evitar una contienda demasiado fragmentada. En esas semanas podrían abrirse negociaciones, aproximaciones o incluso fusiones entre los diferentes proyectos con el objetivo de reducir el número de aspirantes e incluso, evitar las primarias.

Video | Ramón Díaz Farias se suma a la carrera por el liderazgo del PSOE extremeño

Video | Ramón Díaz Farias se suma a la carrera por el liderazgo del PSOE extremeño

RRSS

Dos vueltas

La primera jornada de votación tendrá lugar el 11 de abril. Si se presentan más de dos candidaturas y ninguna supera el 50% de los votos emitidos, el proceso contemplará una segunda vuelta entre las dos listas más votadas. En ese caso, la votación se celebraría el 19 de abril.

Álvaro Sánchez Cotrina registra su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Extremadura

Álvaro Sánchez Cotrina registra su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Extremadura / PRECANDIDATURA DE SÁNCHEZ COTRINA

El proceso culminará con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional el 25 de abril en Mérida, donde se ratificará al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura en sustitución de Miguel Ángel Gallardo y se elegirá a los nuevos órganos regionales del partido.

Noticias relacionadas y más

Los aspirantes han coincidido en trasladar un mensaje público de respeto al proceso interno y de apelación a la unidad del partido, siempre apelando a la unidad territorial aunque desde sensibilidades distintas. Mientras algunos defienden la necesidad de alcanzar un acuerdo que evite una confrontación interna prolongada, otros reivindican que las primarias son precisamente la expresión de un partido "vivo" y con debate político. En cualquier caso, todos sitúan como objetivo final reforzar al PSOE de Extremadura ante el nuevo ciclo político que se abre en la región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
  2. El tren que perdió el este de Extremadura
  3. Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
  4. Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
  5. Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas
  6. Energía, neuronas y conciencia, una teoría evolutiva de la inestabilidad crítica en el cerebro humano
  7. María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
  8. ¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola

Un nuevo envase con sello extremeño promete aceitunas de mesa más saludables

Un nuevo envase con sello extremeño promete aceitunas de mesa más saludables

Cinco aspirantes compiten por liderar el PSOE de Extremadura: así arranca la batalla por el relevo de Gallardo

Cinco aspirantes compiten por liderar el PSOE de Extremadura: así arranca la batalla por el relevo de Gallardo

Blanca Martín confirma su candidatura a las primarias del PSOE de Extremadura

Blanca Martín confirma su candidatura a las primarias del PSOE de Extremadura

Nueva bajada de ratios en Extremadura: el primer curso de Primaria tendrá 22 alumnos por aula a partir del próximo curso

Nueva bajada de ratios en Extremadura: el primer curso de Primaria tendrá 22 alumnos por aula a partir del próximo curso

Extremadura presenta el programa RESET para ayudar a empresas y autónomos en dificultades

Extremadura presenta el programa RESET para ayudar a empresas y autónomos en dificultades

Prosegur vigilará estaciones y vías del tren en Extremadura tras ganar un contrato de 26,6 millones

Prosegur vigilará estaciones y vías del tren en Extremadura tras ganar un contrato de 26,6 millones

Extremadura adelanta a septiembre el plazo para solicitar los permisos de su oferta pública de caza

Extremadura adelanta a septiembre el plazo para solicitar los permisos de su oferta pública de caza

La Junta de Extremadura apuesta por una Administración más "ágil y simple", centrada en el ciudadano

Tracking Pixel Contents