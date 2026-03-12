16 Congreso Regional
Cinco aspirantes compiten por liderar el PSOE de Extremadura: así arranca la batalla por el relevo de Gallardo
Un total de 9.366 militantes del PSOE extremeño están llamados a votar en las primarias del 11 de abril, donde se decidirá el nuevo líder del partido en la región, tras la recogida de avales que comienza este viernes
Ya es oficial: cinco aspirantes competirán por el liderazgo del PSOE de Extremadura, que inicia el proceso para enfrentarse a sus terceras primarias en tres años. Según confirma el partido, una vez finalizado a las 12.00 horas de este jueves el plazo marcado por la gestora, han formalizado su precandidatura a la secretaría general Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega, Ramón Díaz Farias, Manuel José González Andrade y Blanca Martín.
Un total de 9.366 militantes están llamados a participar en las primarias que se celebrarían el sábado 11 de abril para elegir al sustituto de Miguel Ángel Gallardo, de los que un 62% pertenece a la provincia de Badajoz y un 37% a la de Cáceres. Según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal celebrado en Sevilla, cada precandidato debe reunir un mínimo del 12% de avales del censo (1.124 firmas) y un máximo del 15% (1.405) para poder concurrir a las primarias.
Recogida de avales
La recogida de avales arraca este viernes y se extenderá hasta el 24 de marzo. Es la primera criba del proceso interno: los equipos de cada aspirante serán los encargados de contactar ahora con la militancia y recabar apoyos en las distintas agrupaciones locales para alcanzar ese respaldo mínimo. No se trata de un trámite sencillo: la mayoría de municipios cuentan con una media de entre 40 y 50 militantes, lo que obliga a recorrer decenas de pueblos y activar contactos en buena parte del territorio regional.
El 24 de marzo se proclamará oficialmente a los candidatos que hayan conseguido reunir los apoyos necesarios para concurrir a las primarias y posteriormente se dará inicio a la campaña de información entre la militancia, que se desarrollará del 25 de marzo al 10 de abril.
Tras no haberse logrado una única candidatura de consenso, este será el momento en el que la gestora que dirige el partido trate de explorar posibles entendimientos entre los distintos aspirantes para evitar una contienda demasiado fragmentada. En esas semanas podrían abrirse negociaciones, aproximaciones o incluso fusiones entre los diferentes proyectos con el objetivo de reducir el número de aspirantes e incluso, evitar las primarias.
Dos vueltas
La primera jornada de votación tendrá lugar el 11 de abril. Si se presentan más de dos candidaturas y ninguna supera el 50% de los votos emitidos, el proceso contemplará una segunda vuelta entre las dos listas más votadas. En ese caso, la votación se celebraría el 19 de abril.
El proceso culminará con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional el 25 de abril en Mérida, donde se ratificará al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura en sustitución de Miguel Ángel Gallardo y se elegirá a los nuevos órganos regionales del partido.
Los aspirantes han coincidido en trasladar un mensaje público de respeto al proceso interno y de apelación a la unidad del partido, siempre apelando a la unidad territorial aunque desde sensibilidades distintas. Mientras algunos defienden la necesidad de alcanzar un acuerdo que evite una confrontación interna prolongada, otros reivindican que las primarias son precisamente la expresión de un partido "vivo" y con debate político. En cualquier caso, todos sitúan como objetivo final reforzar al PSOE de Extremadura ante el nuevo ciclo político que se abre en la región.
