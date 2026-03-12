Extremadura adelanta a septiembre el plazo para solicitar los permisos de su oferta pública de caza

La Junta de Extremadura adelantará de noviembre a septiembre el plazo para presentar solicitudes a su oferta pública de caza, después de que la última convocatoria haya recibido 8.010 peticiones, una cifra un 40% superior al promedio del último lustro.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha decidido modificar el calendario del procedimiento para adaptarlo al creciente interés de los cazadores por los terrenos cinegéticos gestionados por la Junta de Extremadura.

Hasta ahora, el plazo para formalizar las solicitudes se abría del 1 al 30 de noviembre, lo que concentraba gran parte de la tramitación administrativa en un periodo reducido del calendario y además coincidía con varios días festivos.

Con el nuevo sistema, las solicitudes se presentarán en septiembre, lo que permitirá distribuir la carga administrativa entre los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, con el objetivo de ganar agilidad en todo el proceso.

Un procedimiento que culmina con el sorteo en marzo

El adelanto del plazo permitirá organizar de forma más ordenada las diferentes fases del procedimiento administrativo. Entre ellas se encuentran el análisis de alegaciones, la elaboración y publicación de las listas provisionales y definitivas, la organización del sorteo público y la notificación de los permisos a los adjudicatarios.

Este sorteo se celebra habitualmente en marzo del año siguiente y determina la asignación de las autorizaciones para participar en las acciones cinegéticas de la oferta pública.

Según la Junta, la modificación del calendario facilitará que todo el proceso esté completamente tramitado y resuelto antes del inicio de la temporada cinegética, fijado el 1 de abril.

El sorteo y el sistema de reparto se mantienen

El cambio en las fechas no afectará a la estructura del procedimiento ni al sistema de adjudicación. El proceso seguirá incluyendo el sorteo público y la publicación de las listas conforme al decreto 89/2013, de 28 de mayo, que regula esta oferta.

La convocatoria para la temporada 2026/27 ha recibido 8.010 solicitudes, un 15% más que en la campaña anterior, cuando se registraron 6.990.

Del total, 704 solicitudes corresponden a cazadores locales, 3.890 a solicitantes empadronados en Extremadura y 3.416 a aficionados procedentes de otras comunidades autónomas.

El sistema de adjudicación reserva el 50% de las autorizaciones para cazadores locales, el 40% para cazadores autonómicos y el 10% para solicitantes de fuera de la región, según establece la Ley 14/2010 de Caza de Extremadura.

Permisos en reservas y cotos regionales

Los cazadores locales que optan a estas autorizaciones proceden de trece municipios en los que se ubican los espacios cinegéticos incluidos en la oferta pública: Alía, Cañamero, Cilleros, Fuenlabrada de los Montes, Guijo de Santa Bárbara, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Viandar de la Vera, Tornavacas, Villar del Pedroso y Villarta de los Montes.

Las acciones de caza se desarrollarán en las reservas regionales de caza de La Sierra (Gredos) y Cíjara (La Siberia), así como en los cotos regionales de Matallana, Gargantilla y Cañamero, además de la zona de caza limitada de Valdecaballos de Arriba.

En total se han concedido 515 permisos, de los cuales 470 (un 91%) corresponden a monterías. El resto se distribuye entre diferentes modalidades de rececho: 24 para macho montés (8 machos y 16 hembras), 16 para venado, 4 para gamo y uno para muflón.

Una licencia única para diez comunidades

Por otro lado, cabe recordar que los aficionados a la caza y la pesca en Extremadura podrán utilizar una única licencia para practicar estas actividades en diez comunidades autónomas gracias a un convenio firmado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El acuerdo crea una licencia interautonómica de caza y pesca en aguas continentales, válida en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Asturias y Murcia. Con este sistema, los usuarios podrán realizar ambas actividades en cualquiera de estos territorios sin necesidad de tramitar permisos distintos en cada comunidad.

Las nuevas licencias tendrán una validez de un año y un coste fijado en 70 euros para la caza y 25 euros para la pesca continental. El convenio también establece un sistema común de control de infracciones, de modo que las sanciones o inhabilitaciones aplicadas en una comunidad se reconocerán automáticamente en el resto.

La gestión del sistema se apoyará en la plataforma Licicaz-web, desarrollada por el ministerio para permitir el intercambio automático de información entre administraciones y facilitar la tramitación de licencias.

La medida tiene especial impacto en regiones con fuerte tradición cinegética como Extremadura, que cuenta con más de tres millones de hectáreas de terreno cinegético y una elevada actividad vinculada al medio rural. En el ámbito de la pesca deportiva, la comunidad destaca además por su extensa red de embalses y ríos, con cerca de 1.500 kilómetros de costa interior, lo que la convierte en uno de los principales destinos de pesca continental del país.