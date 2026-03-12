Extremadura aumenta hasta 160 euros las ayudas para libros y triplica la dotación de material en Infantil

La Junta de Extremadura incrementará las ayudas destinadas a libros de texto y material escolar a partir del curso 2026/2027 para el alumnado de centros sostenidos con fondos públicos. La medida eleva las cuantías por estudiante en varias etapas educativas y refuerza especialmente la dotación para material en Educación Infantil. La orden publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) fija en 130 euros la ayuda por alumno en Educación Primaria y en 160 euros para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial.

Las nuevas cuantías suponen un incremento respecto al curso 2025/2026, cuando las dotaciones estaban establecidas en 120 euros para Primaria y 150 euros para Secundaria. El aumento más significativo afecta al material escolar del segundo ciclo de Educación Infantil, cuya asignación pasa de 30 a 100 euros por estudiante a partir del próximo curso académico.

Ajuste del sistema de préstamo

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional explica que la actualización responde a las necesidades detectadas en los centros educativos de la comunidad. Según la administración autonómica, los bancos de libros cuentan actualmente con recursos suficientes en muchos colegios e institutos, lo que ha permitido orientar el refuerzo presupuestario hacia el material escolar.

Este tipo de recursos, como cuadernos o material fungible, no puede reutilizarse en cursos posteriores debido a su uso continuado durante el año lectivo. Con este programa, la Junta pretende avanzar en la dotación progresiva de material didáctico gratuito en los centros sostenidos con fondos públicos que imparten estas enseñanzas.

Además de su carácter compensador, la medida también busca fomentar entre los estudiantes hábitos de cuidado y respeto hacia los recursos escolares, especialmente en el caso de los manuales que forman parte del sistema de préstamo.

Bancos de libros y costes para las familias

La Junta mantiene el modelo de bancos de libros, implantado en los centros públicos y concertados para facilitar el acceso gratuito a los manuales escolares. Los colegios e institutos gestionan estos fondos mediante sistemas de préstamo y reutilización que permiten que los libros pasen de un curso a otro. Este modelo reduce el gasto de las familias y fomenta el uso responsable de los recursos educativos.

El aumento de las ayudas se enmarca también en el objetivo de reducir el gasto que supone el inicio del curso escolar para los hogares. Según estimaciones recogidas en los últimos informes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la media por alumno en el país para afrontar el nuevo año escolar asciende a 2.390 euros. El precio de los libros de texto se sitúa en unos 203 euros de media, aunque este valor varía según el tipo de centro y la etapa educativa. Mientras tanto, el equipamiento suele superar los 520 euros por estudiante.