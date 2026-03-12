Extremadura presenta el programa RESET para ayudar a empresas y autónomos en dificultades

La Junta de Extremadura presentará el próximo 16 de marzo en Badajoz el Programa RESET para la Segunda Oportunidad, una iniciativa destinada a apoyar a empresas y autónomos extremeños que atraviesan dificultades económicas y buscan reorientar su actividad para garantizar su continuidad.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha organizado para el próximo domingo, 16 de marzo, una jornada informativa sobre el Programa RESET, que se celebrará a partir de las 10.00 horas en NaveCu4tro, en la Cámara de Comercio de Badajoz.

El encuentro servirá para explicar los objetivos, metodología y herramientas de asesoramiento incluidas en este programa, concebido para ayudar a empresas y personas trabajadoras autónomas de Extremadura que necesitan redefinir su estrategia o afrontar procesos de recuperación tras atravesar dificultades económicas.

El acto comenzará con la bienvenida institucional del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, quien presentará el enfoque de esta iniciativa orientada a impulsar mecanismos de segunda oportunidad empresarial en la región.

Asesoramiento y herramientas para reestructurar negocios

Durante la jornada se explicará el funcionamiento del programa, así como las líneas de trabajo previstas para acompañar a empresas y autónomos en procesos de reestructuración, negociación con acreedores o redefinición del modelo de negocio.

Según ha señalado la Junta, el programa pretende ofrecer recursos técnicos y asesoramiento especializado que faciliten la continuidad de la actividad económica cuando una empresa atraviesa situaciones de dificultad financiera.

El objetivo es proporcionar apoyo profesional para analizar la situación de cada negocio y diseñar estrategias que permitan reorientar la actividad empresarial o acceder a instrumentos jurídicos disponibles para la recuperación.

Mesa redonda sobre segunda oportunidad empresarial

La jornada incluirá también la mesa redonda titulada "Una segunda vida empresarial", en la que participarán profesionales del ámbito jurídico y económico especializados en procesos de insolvencia y reestructuración.

En este diálogo intervendrán Guillermo Romero García-Mora, juez de la sección civil del Tribunal de Instancia de Cáceres; María José Mora, abogada especializada en derecho concursal y Ley de Segunda Oportunidad en Corvillo Abogados; y Miguel Ángel Solís Mariscal, director del Área Fiscal y Jurídico-Mercantil de Gefiscal ETL Global.

Durante el debate se abordarán cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de los mecanismos de segunda oportunidad, las posibilidades de reestructuración empresarial y las estrategias para mantener la actividad tras una situación de insolvencia.

Destinatarios e inscripción

La jornada está dirigida especialmente a entidades prescriptoras del programa, entre ellas asociaciones empresariales, cámaras de comercio y empresas interesadas en conocer los recursos disponibles para afrontar procesos de recuperación o reorganización empresarial.

El acto será clausurado por la directora general de Empresa, Celina Pérez Casado, tras lo que se celebrará un espacio de networking entre los asistentes.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web de Extremadura Empresarial, donde se encuentra disponible la información del programa y el formulario de participación.