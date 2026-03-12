Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura registra hoy una jornada tranquila con temperaturas en ascenso a lo largo del día

La estabilidad domina la jornada con cielos poco nubosos, nieblas matinales y viento débil en la región

Francisco Carrasco

Extremadura

La estabilidad domina la jornada con cielos poco nubosos, nieblas matinales y viento débil en la región mantendrá estable en la comunidad autónoma, con predominio de cielos poco nubosos o despejados durante gran parte de la jornada. Las temperaturas mínimas han amanecido por debajo de los 5 o 6 grados, lo que ha dejado un ambiente fresco a primeras horas de la mañana. Además, en algunas zonas se han formado brumas y bancos de niebla matinales que tenderán a disiparse rápidamente conforme avance la mañana. Con el paso de las horas, el mercurio irá en ascenso. Las temperaturas máximas podrán alcanzar o incluso rozar los 20 o 22 grados en algunos puntos de la región, sobre todo en el sur de Extremadura. En cambio, en el norte los valores serán algo más bajos, por lo que el ambiente se mantendrá algo más fresco durante las horas centrales del día.

Temperaturas

De forma más concreta, la previsión de la AEMET sitúa los termómetros entre los 5 y los 22 grados en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 6 y los 19 grados. En cuanto al viento, soplará variable y flojo en el conjunto de la comunidad.

Resto de la semana

De cara a los próximos días, según la AEMET, las temperaturas continuarán mostrando cierta variabilidad en Extremadura. Tras estas jornadas más templadas, se prevé un descenso térmico de cara al sábado, cuando los valores podrían bajar de forma más notable. Aun así, el tiempo seguirá siendo en general estable durante el resto de la semana, con cambios moderados propios de esta época del año.

