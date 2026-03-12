La Junta de Extremadura apuesta por una Administración más "ágil y simple", centrada en el ciudadano

La Junta de Extremadura ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de Administración más simple, ágil y centrada en el ciudadano, basado en la llamada "simplificación inteligente". Así lo expuso el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, en una jornada interautonómica celebrada en Sevilla.

El secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Preciado, participó en la I Jornada Interautonómica de Simplificación Administrativa, celebrada en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla y organizada por la Dirección General de Simplificación de la Junta de Andalucía.

El encuentro reunió a responsables públicos de varias comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Galicia, Cantabria o Comunitat Valenciana. Durante la jornada se abordaron cuestiones como la calidad regulatoria, la transformación digital de las administraciones o el rediseño de los procesos públicos.

En su intervención, Preciado defendió la necesidad de evolucionar hacia una Administración Pública Inteligente, capaz de adaptarse a las nuevas expectativas sociales y tecnológicas. "El mayor desafío de la Administración Pública ya no es solo tecnológico. Es de sincronización con el tiempo que vivimos", ha señalado.

Servicios públicos comparados con la experiencia digital diaria

El responsable regional subrayó que los ciudadanos interactúan a diario con servicios digitales rápidos, personalizados y sencillos, lo que ha elevado el nivel de exigencia también hacia las administraciones públicas.

"El ciudadano del siglo XXI no compara la Administración con cómo era ayer, la compara con la mejor experiencia de servicio que ha tenido esa misma mañana", ha afirmado.

En este sentido, defendió que las instituciones deben avanzar hacia un modelo administrativo más comprensible, donde ciudadanos y empresas se sitúen en el centro del diseño de los servicios públicos.

"Durante décadas se ha medido la fortaleza de lo público por el tamaño de sus estructuras. En adelante la mediremos por su capacidad para facilitar servicios ágiles, eliminar barreras innecesarias y ofrecer respuestas inmediatas", ha explicado.

Simplificación burocrática y nuevas tecnologías

Entre las medidas planteadas para avanzar en este modelo, Preciado destacó la simplificación de trámites administrativos, la interoperabilidad entre administraciones y el uso de lenguaje claro para facilitar la relación entre ciudadanía y sector público.

También subrayó el papel que jugarán tecnologías como la inteligencia artificial o la automatización de procesos para mejorar la eficiencia administrativa.

"No se trata de automatizar la Administración, sino de aumentarla", ha afirmado.

Según explicó, el objetivo final es construir una Administración más proactiva, capaz de anticipar necesidades y facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

"La fortaleza de una sociedad no se mide solo por la amplitud de sus derechos, sino por la facilidad real con la que puede ejercerlos", ha concluido.

Estas iniciativas forman parte de la Estrategia de Transformación Digital de la Junta de Extremadura, que impulsa diferentes actuaciones para simplificar procedimientos administrativos y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración.