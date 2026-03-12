Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que se ha desplazado a Hornachos

Este dato nacional de los últimos cinco años impacta en una región donde tres de cada diez hogares están en riesgo de pobreza, y destinan más del 20% a alimentos

La calle Sanguino Michel, en Cáceres, alberga desde comercios y franquicias hasta la capilla de la Adoración Perpetua, un punto de encuentro para la comunidad

La consejera extremeña critica el nuevo reglamento del ministerio, que cacere " de aval jurídico y presupustario" y denuncia que no escucha a la profesión médica. Las huelgas desde diciembre han motivado ya la cancelación de 110.000 consultas y mil intervenciones quirúrgicas en el SES

El consistorio de Aldea del Cano otorgará la máxima distinción honorífica a quienes lideraron el municipio desde la llegada de la democracia, destacando su contribución al desarrollo local