Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
"Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas"
Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que se ha desplazado a Hornachos
Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
Este dato nacional de los últimos cinco años impacta en una región donde tres de cada diez hogares están en riesgo de pobreza, y destinan más del 20% a alimentos
Sanguino Michel: historia, franquicias locales, nacionales e internacionales y el futuro de doce nuevas viviendas en Cáceres
La calle Sanguino Michel, en Cáceres, alberga desde comercios y franquicias hasta la capilla de la Adoración Perpetua, un punto de encuentro para la comunidad
Sara García Espada carga contra Sanidad ante una nueva semana de huelga de los médicos por el Estatuto Marco
La consejera extremeña critica el nuevo reglamento del ministerio, que cacere " de aval jurídico y presupustario" y denuncia que no escucha a la profesión médica. Las huelgas desde diciembre han motivado ya la cancelación de 110.000 consultas y mil intervenciones quirúrgicas en el SES
Aldea del Cano honrará a sus exalcaldes con la Medalla de la localidad por su labor en la etapa democrática
El consistorio de Aldea del Cano otorgará la máxima distinción honorífica a quienes lideraron el municipio desde la llegada de la democracia, destacando su contribución al desarrollo local
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- El tren que perdió el este de Extremadura
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
- Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
- Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas
- Energía, neuronas y conciencia, una teoría evolutiva de la inestabilidad crítica en el cerebro humano
- María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
- ¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola