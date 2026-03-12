Nueva bajada de ratios en Extremadura: el primer curso de Primaria tendrá 22 alumnos por aula a partir del próximo curso

Las ratios continúan bajando en Extremadura para adaptarse a la Ley Orgánica de Educación. El próximo curso 2026-2027 el cambio será en el primer curso de Primaria, que pasará de tener 25 alumnos máximo por aula a 22, según recoge la resolución publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura.

El resto de las ratios educativas se mantienen como hasta ahora, aunque hay que tener en cuenta que vienen bajando progresivamente en los últimos años. Así, de este modo, en los tres cursos de Educación Infantil se aplica desde este curso un descenso en toda la etapa con un máximo de 22 escolares por aula.

En la Primaria, excepto en primero donde se produce un cambio el próximo curso, la ratio se mantiene en 25 alumnos y en Secundaria y Bachillerato se sitúa en 30 estudiantes por aula como máximo, tras un descenso en la última etapa que se aplica desde el curso 2024/2025 en Extremadura.

Esta relación de alumnos por aula viene recogida en una resolución de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del 4 de marzo, publicada hoy en el DOE, que tiene por objetivo facilitar la planificación del próximo curso escolar.

La medida se aplica también en consonancia con el nuevo anteproyecto de Ley estatal que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva, que todavía está pendiente de su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados y que establece una reducción progresiva de las ratios: máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales).

Y así se expuso también en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada hace unas semanas en Madrid con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. En este foro, la ministra señaló que, en la práctica, muchas comunidades ya se sitúan en esos márgenes, por lo que el anteproyecto "no introduce un modelo ajeno a la realidad autonómica, sino que consolida una referencia común ya ampliamente aplicada".