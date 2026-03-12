El PP impide que las Corts elija a sus emisarios al Congreso para defender el derecho civil

El próximo pleno de las Corts no elegirá a los tres representantes del parlamento valenciano que deberían acudir al Congreso a defender la reforma de la Constitución para recuperar el derecho civil valenciano. La junta de síndics ha desoído este jueves la reclamación de Juristes Valencians (y de la propia Cámara Baja) para incorporar el asunto a su próxima sesión, lo que obligará a esperar, como mínimo, otro mes más. Tampoco parece que ni aún así.

La cuestión viene de atrás, aunque no tanto como los 300 años desde los Decretos de Nueva Planta que habilitaban ese derecho foral. Habría que remontarse a 2020 cuando las Corts impulsó la petición de reforma de la Constitución y llegó al Congreso. Había un acuerdo casi total, con la excepción de Vox. Entonces, las Corts eligió a los tres representantes que debían defender esta solicitud en la Cámara Baja, algo que caducó con el paso electoral de 2023 y que en octubre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, recordó vía carta que estaba pendiente.

Cuatro meses después, el asunto ha coleado este jueves en la junta de síndics. Compromís ha tomado la petición de Juristes Valencians y ha reclamado llevar al orden del día la elección de estos tres miembros. El PSPV ha dado su visto bueno. Las miradas se han posado entonces sobre el síndic del PPCV, Fernando Pastor. "Cuánto poder me dan a mí", ha bromeado. Los 'populares' se muestran a favor de poder legislar en derecho civil desde la Comunitat Valenciana, "no renunciamos", ha dicho Pastor, sin embargo, ha rechazado desencallar el asunto.

Concentración por la recuperación del derecho civil valenciano ante el Congreso, en 2020. / Levante-EMV

"Se ha vuelto a ver al gobierno del diálogo, es la enésima vez que pedimos que se cumpla el acuerdo y el PP se ha vuelto a negar", ha criticado el síndic de Compromís, Joan Baldoví. Acto seguido, en el turno de comparecencia del PPCV, Pastor ha criticado el "manojo de contradicciones" de Compromís señalando que el mismo portavoz "que tiene bloqueado todo" y que no va a reunirse con el president acude a las Corts "con una modificación de la Constitución debajo del brazo". "¿Baldoví ha cerrado esto con Bildu, Junts, el PNV o ERC o está montando un show para no hablar de sus problemas?", ha insistido.

Ni a Vox ni a Feijóo

Con ello, Pastor ha vinculado los avances en el derecho civil valenciano en las Corts (como la elección de los tres miembros) a renovar los órganos estatutarios como el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes, algo que los populares llevan tratar de impulsar durante toda la legislatura (ya que su mandato está caducado y su composición refleja todavía una mayoría de la izquierda), pero que requiere del apoyo de una izquierda reacia.

Este motivo le ha servido al PP y a Pastor a excusarse sobre un tema que si bien está a favor, podría incomodar a su principal aliado parlamentario, Vox, que sí que se ha mostrado taxativo en la materia, e incluso podría abrir alguna complicación con Génova ya que el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo sería necesario en el Congreso.

Con todo, el síndic popular ha mostrado su "respeto" a las demandas de Juristes Valencians señalando que su discusión es con Baldoví. De momento, la reforma tendrá que esperar, como mínimo, otro mes. ¿Pero qué es, si acaso, un mes comparado con los seis años que lleva el asunto encallado o incluso con los 300 años desde el fin de los fueros?