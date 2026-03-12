Sara García Espada carga contra Sanidad ante una nueva semana de huelga de los médicos por el Estatuto Marco

La consejera de Salud y Servicios Sociales cargó ayer contra el avance del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad ante una nueva semana de huelga de los médicos en todo el país, que también se repetirá en Extremadura. Tras una reunión con los responsables de los colegios de médicos de Cáceres y Badajoz, que también ejercen como presidente del Sindicato Médico de Extremadura (Simex) y el Consejo de Colegios de Médicos de Extremadura y se oponen al nuevo reglamento marco, la titular de Salud aseguró que el Ejecutivo extremeño ha puesto "encima de la mesa la situación de la profesión médica" en la comunidad, un escenario que «preocupa» al Gobierno regional y recordó que el próximo lunes está convocada una nueva huelga de médicos que tendrá repercusiones tanto para los profesionales extremeños como para los pacientes pendientes de asistencia en la comunidad.

La consejera mostró el rechazo de la Junta a un texto que, a su juicio, «no escucha a la profesión médica» y que además carece de «aval jurídico ni presupuestario» para aplicar las medidas que contempla en su redacción actual. En su opinión, el documento deberá modificarse cuando el Ministerio de Sanidad se abra a atender las reivindicaciones del colectivo.

La titular de Salud también se mostró muy crítica con las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que reprochó haber insinuado que los médicos utilizan a los pacientes «como rehenes». Frente a ello, defendió la actitud de los facultativos y recordó que han llegado a pedir «disculpas públicas» por las consecuencias que está teniendo el conflicto sobre la atención sanitaria.

Según detalló, en Extremadura la situación ha supuesto ya más de 110.000 consultas canceladas y más de mil intervenciones pospuestas en el Servicio Extremeño de Salud (SES) en las sucesivas huelgas que vienen celebrando los profesionales en Extremadura desde el pasado mes de diciembre.

La consejera extremeña lamentó además que, mientras los médicos han expresado públicamente su pesar por el perjuicio ocasionado ante los paros que vienen celebrando, no haya habido una reacción similar por parte del Ministerio. A su juicio, la ministra no ha pedido disculpas «por el daño que está causando a la profesión y a los pacientes que esperan ser atendidos».

Hay que recordar que la huelga semanal que comenzó en febrero se repite este mes del 16 al 20 de marzo, con manifestación en Cáceres y Badajoz el día 18, y se llevará a cabo con la misma duración, en principio, hasta el mes de junio.