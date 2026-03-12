UGT y CCOO rechazan el concurso de méritos para médicos: exigen un sistema equitativo y "sin parches" en Extremadura

Los sindicatos UGT y CCOO han rechazado el anuncio de la consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, de convocar un concurso de méritos para cubrir plazas vacantes de médicos especialistas en el Servicio Extremeño de Salud (SES) y han reclamado un sistema de acceso equitativo y "sin parches" para todas las categorías profesionales.

Ambas organizaciones han coincidido en señalar que las decisiones sobre acceso y condiciones laborales deben debatirse en los órganos de negociación colectiva y no anunciarse públicamente sin ese proceso previo.

Críticas a la negociación fuera de la Mesa Sectorial

UGT ha denunciado que la propuesta "menosprecia la negociación colectiva", al plantearse al margen de la Mesa Sectorial, que es el órgano legalmente competente para negociar las condiciones laborales en el SES.

El sindicato ha recordado que los colegios profesionales cumplen una función relevante en la actividad asistencial y en el control del intrusismo, pero ha subrayado que no tienen capacidad legal para sustituir a las organizaciones sindicales en la negociación colectiva.

En la misma línea, CCOO ha señalado que cualquier proceso selectivo debe negociarse y aprobarse en la Mesa Sectorial y no plantearse "en los medios de comunicación ni junto con los colegios profesionales".

Dudas sobre la retención de profesionales

UGT también ha cuestionado el argumento de la Junta sobre la retención de talento, al considerar que un concurso de méritos no garantiza que los médicos permanezcan en Extremadura, ya que posteriormente podrían trasladarse a otras comunidades autónomas mediante concursos o comisiones de servicio.

Además, el sindicato ha advertido de que este sistema no asegura que los profesionales que no superaron las pruebas selectivas obtengan ahora una plaza, al tratarse de un proceso abierto y competitivo.

Críticas a los procesos selectivos

Según UGT, el problema de fondo se encuentra en la configuración de los procesos selectivos, con exámenes que han resultado "desproporcionados y alejados de las funciones reales de los puestos".

La organización sindical ha señalado que esta situación no afecta solo a médicos, sino también a otros colectivos del SES como farmacéuticos, fisioterapeutas, enfermeros o celadores, que también se han visto perjudicados por pruebas que, a su juicio, no evalúan adecuadamente el desempeño diario de los profesionales.

Asimismo, UGT ha rechazado el argumento de que los médicos especialistas ya superaron una prueba para acceder al sistema MIR, al considerar que aprobar ese examen no garantiza por sí solo los conocimientos de la especialidad antes de finalizar la formación. A su juicio, si ese criterio se aplicara, debería extenderse también a otras titulaciones sanitarias.

CCOO habla de medida "populista"

Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha calificado de "populista" el anuncio realizado por la consejera.

El sindicato ha señalado además que la Administración no puede convocar actualmente determinados procesos selectivos debido a una ley aprobada en 2015, durante el Gobierno de José Antonio Monago.

En este sentido, CCOO ha sostenido que resulta "incoherente" que la Administración trate ahora de presentarse como solución a una situación que, según el sindicato, ella misma contribuyó a generar.

Anuncio de movilizaciones

Ante esta situación, UGT ha anunciado movilizaciones para reclamar un sistema de selección único y equitativo para todas las categorías del SES, con procesos selectivos ajustados a las funciones reales de cada puesto y con respeto a los marcos legales de negociación colectiva.

El sindicato ha advertido además de que no permitirá que se generen diferencias entre profesionales ni que se "parcheen" problemas de gestión a costa de la igualdad de oportunidades de los trabajadores del sistema público de salud.