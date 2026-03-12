Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sanidad

UGT y CCOO rechazan el concurso de méritos para médicos: exigen un sistema equitativo y "sin parches" en Extremadura

Los sindicatos cuestionan el anuncio de la consejera de Salud, Sara García Espada, al considerar que se ha planteado fuera de la Mesa Sectorial y que no garantiza ni igualdad en el acceso ni la retención de profesionales en el SES

Un médico de familia pasa consulta.

Un médico de familia pasa consulta. / EFE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Los sindicatos UGT y CCOO han rechazado el anuncio de la consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, de convocar un concurso de méritos para cubrir plazas vacantes de médicos especialistas en el Servicio Extremeño de Salud (SES) y han reclamado un sistema de acceso equitativo y "sin parches" para todas las categorías profesionales.

Ambas organizaciones han coincidido en señalar que las decisiones sobre acceso y condiciones laborales deben debatirse en los órganos de negociación colectiva y no anunciarse públicamente sin ese proceso previo.

Críticas a la negociación fuera de la Mesa Sectorial

UGT ha denunciado que la propuesta "menosprecia la negociación colectiva", al plantearse al margen de la Mesa Sectorial, que es el órgano legalmente competente para negociar las condiciones laborales en el SES.

El sindicato ha recordado que los colegios profesionales cumplen una función relevante en la actividad asistencial y en el control del intrusismo, pero ha subrayado que no tienen capacidad legal para sustituir a las organizaciones sindicales en la negociación colectiva.

En la misma línea, CCOO ha señalado que cualquier proceso selectivo debe negociarse y aprobarse en la Mesa Sectorial y no plantearse "en los medios de comunicación ni junto con los colegios profesionales".

Dudas sobre la retención de profesionales

UGT también ha cuestionado el argumento de la Junta sobre la retención de talento, al considerar que un concurso de méritos no garantiza que los médicos permanezcan en Extremadura, ya que posteriormente podrían trasladarse a otras comunidades autónomas mediante concursos o comisiones de servicio.

Además, el sindicato ha advertido de que este sistema no asegura que los profesionales que no superaron las pruebas selectivas obtengan ahora una plaza, al tratarse de un proceso abierto y competitivo.

Críticas a los procesos selectivos

Según UGT, el problema de fondo se encuentra en la configuración de los procesos selectivos, con exámenes que han resultado "desproporcionados y alejados de las funciones reales de los puestos".

La organización sindical ha señalado que esta situación no afecta solo a médicos, sino también a otros colectivos del SES como farmacéuticos, fisioterapeutas, enfermeros o celadores, que también se han visto perjudicados por pruebas que, a su juicio, no evalúan adecuadamente el desempeño diario de los profesionales.

Asimismo, UGT ha rechazado el argumento de que los médicos especialistas ya superaron una prueba para acceder al sistema MIR, al considerar que aprobar ese examen no garantiza por sí solo los conocimientos de la especialidad antes de finalizar la formación. A su juicio, si ese criterio se aplicara, debería extenderse también a otras titulaciones sanitarias.

CCOO habla de medida "populista"

Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha calificado de "populista" el anuncio realizado por la consejera.

El sindicato ha señalado además que la Administración no puede convocar actualmente determinados procesos selectivos debido a una ley aprobada en 2015, durante el Gobierno de José Antonio Monago.

En este sentido, CCOO ha sostenido que resulta "incoherente" que la Administración trate ahora de presentarse como solución a una situación que, según el sindicato, ella misma contribuyó a generar.

Anuncio de movilizaciones

Ante esta situación, UGT ha anunciado movilizaciones para reclamar un sistema de selección único y equitativo para todas las categorías del SES, con procesos selectivos ajustados a las funciones reales de cada puesto y con respeto a los marcos legales de negociación colectiva.

Noticias relacionadas y más

El sindicato ha advertido además de que no permitirá que se generen diferencias entre profesionales ni que se "parcheen" problemas de gestión a costa de la igualdad de oportunidades de los trabajadores del sistema público de salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
  2. El tren que perdió el este de Extremadura
  3. Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
  4. Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
  5. Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas
  6. Energía, neuronas y conciencia, una teoría evolutiva de la inestabilidad crítica en el cerebro humano
  7. María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
  8. ¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola

Extremadura registra hoy una jornada tranquila con temperaturas en ascenso a lo largo del día

Extremadura registra hoy una jornada tranquila con temperaturas en ascenso a lo largo del día

Fotogalería| Tiempo primaveral este jueves

Cinco aspirantes compiten por liderar el PSOE de Extremadura: así arranca la batalla por el relevo de Gallardo

Cinco aspirantes compiten por liderar el PSOE de Extremadura: así arranca la batalla por el relevo de Gallardo

Extremadura cierra el tercer invierno más lluvioso desde 1991 con 447 litros por metro cuadrado

Extremadura cierra el tercer invierno más lluvioso desde 1991 con 447 litros por metro cuadrado

Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: "si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?"

UGT y CCOO rechazan el concurso de méritos para médicos: exigen un sistema equitativo y "sin parches" en Extremadura

UGT y CCOO rechazan el concurso de méritos para médicos: exigen un sistema equitativo y "sin parches" en Extremadura

Blanca Martín confirma su candidatura a las primarias del PSOE de Extremadura

Blanca Martín confirma su candidatura a las primarias del PSOE de Extremadura

Un nuevo envase con sello extremeño promete aceitunas de mesa más saludables

Un nuevo envase con sello extremeño promete aceitunas de mesa más saludables
Tracking Pixel Contents