Vox reprocha al PP que no acepte en Extremadura lo que sí pacta en Valencia

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reprochado al Partido Popular que no acepte en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón "lo que sí ha aceptado en Valencia", una postura que, a su juicio, refleja diferencias internas en el partido.

Críticas al PP en las negociaciones autonómicas

Durante una entrevista en el programa televisivo La mirada crítica de Telecinco, recogida por Europa Press, Garriga defendió que Vox mantiene la misma posición política en todo el país frente a lo que calificó como una estrategia territorial del PP.

Según el dirigente de Vox, los populares funcionan como "una confederación de partidos autonómicos frente a un proyecto nacional que representa Vox, que dice lo mismo en toda España".

Las declaraciones se producen en un contexto de negociaciones abiertas para la formación de gobiernos autonómicos, entre ellos el de Extremadura, donde los resultados electorales obligan a los partidos a buscar acuerdos para garantizar la gobernabilidad.

Javier Cintas

Objetivo: desalojar a Sánchez de la Moncloa

Garriga insistió en que la prioridad de su partido es "desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa", al tiempo que criticó duramente al PSOE, al que calificó como un "partido corrupto hasta las cejas".

El dirigente de Vox sostuvo además que algunas políticas impulsadas por los socialistas se mantuvieron posteriormente durante la etapa de gobierno del PP con mayoría absoluta bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

En este sentido, aseguró que Vox pretende no solo sustituir al actual Ejecutivo, sino también revertir determinadas políticas impulsadas en los últimos años.

Advertencia al PP tras las elecciones

Garriga también se refirió al presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, a quien advirtió de que tras los comicios del próximo domingo deberá hacer un "ejercicio de humildad".

El secretario general de Vox afirmó que cada vez son más los electores que apoyan a su formación y señaló que, previsiblemente, tras las elecciones "se tendrá que sentar con Vox, con un Vox más fuerte que hoy".

En ese contexto, defendió que los ciudadanos están "hartos" de que los partidos políticos prometan unas medidas durante la campaña electoral y posteriormente adopten decisiones diferentes cuando gobiernan.

Galería | Tercera sesión del debate de investidura de María Guardiola / Javier Cintas

Vox insiste en negociar "medida a medida"

El dirigente de Vox aseguró que su partido no solo aspira a participar en gobiernos autonómicos, sino que pretende convertirse en "la primera fuerza a nivel nacional".

Garriga admitió que su formación está "condenada" a hablar con el Partido Popular para alcanzar acuerdos, aunque subrayó que para ello es necesario reconocer que "se ha acabado la etapa del turnismo político entre PP y PSOE".

En este sentido, explicó que Vox está negociando con los populares "medida a medida, programa a programa", con propuestas que, según indicó, buscan proteger al campo, bajar impuestos, facilitar el acceso a la vivienda o mejorar la seguridad.

A su juicio, estas políticas ya se estarían aplicando en territorios donde ambas formaciones han alcanzado acuerdos, como el caso de la Comunidad Valenciana.