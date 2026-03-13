Fomento de las exportaciones
Más de 430 empresas extremeñas se beneficiarán de las iniciativas de promoción internacional impulsadas por la Junta y las Cámaras
Son un 42% más que el año pasado. En total, el cronograma previsto incluye 54 actividades, como ferias, misiones comerciales y visitas profesionales
436 empresas extremeñas se beneficiarán este año de alguna de las 54 iniciativas incluidas en el cronograma de actuaciones de promoción internacional que de manera conjunta organizan la Junta, las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz y la empresa pública Extremadura Avante. Un calendario que «nace de las demandas de los propios sectores, de criterios de oportunidad comercial y de la experiencia y del aprendizaje compartido en 2025, demostrando que cuando las instituciones trabajamos juntas, el alcance y los resultados se multiplican», ha aseverado este viernes el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, durante la presentación de este cronograma en las instalaciones de la Cámara de Cáceres.
«Es ejemplo claro de colaboración público privada», que no busca solo «sumar acciones, sino alinear estrategias para ofrecer a las empresas extremeñas una oferta global ordenada y coherente en materia de internacionalización», ha aducido el consejero. El programa, que puede consultarse en la web ‘Extremadura Exporta’, se plantea como una «combinación equilibrada de herramientas», que comprende ferias internacionales, misiones directas, presencias estratégicas o visitas profesionales. El objetivo es «cubrir los principales mercados internacionales y adaptarse al grado de madurez de cada empresa», ha precisado.
Un 42% más
Hay acciones previstas en otros países europeos, pero también en destinos de Asia, África o América. En comparación con el plan de 2025, se incrementan un 40% las actividades y un 42% las empresas beneficiadas (129 más). Con una inversión de 2,5 millones de euros, este calendario no es, en cualquier caso, «un límite», ha subrayado el responsable extremeño de Economía, de forma que aquellos mercados que no estén incluidos en él y «que sean interesantes para cualquier empresa, pueden abordarse a través de las líneas de ayuda de la Junta garantizando que ninguna empresa ni ninguna oportunidad quede fuera del alcance del apoyo público».
"Un momento histórico"
Santamaría ha destacado que Extremadura atraviesa «un momento histórico en materia de comercio exterior», tras haber superado en 2025 por primera vez los «4.000 millones en exportaciones en un solo año». «La internacionalización no es solo un ámbito reservado a unos pocos actores consolidados, sino una oportunidad real y accesible para cualquier empresa con independencia de su tamaño, de su sector o de su grado de tecnificación», ha remarcado.
Cámaras de comercio
El cronograma presentado es «una muestra clara de lo que se puede conseguir cuando las instituciones sumamos esfuerzos para dar una respuesta coordinada a las empresas», ha esgrimido en esta misma línea el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña. El actual escenario de incertidumbre provocado por los aranceles de EEUU, el acuerdo de Mercosur o los conflictos bélicos hacen que «tengamos que trabajar mucho más coordinadamente», ha sostenido.
A su juicio, «dar el salto internacional no es solo una decisión empresarial, sino que es una estrategia del futuro, de región. Implica estar presente en ferias y en foros internacionales, pero también informar, formar y acompañar a técnicos y directivos que hoy, y sobre todo en los próximos años, tomarán las decisiones clave para el crecimiento de nuestras empresas», ha argüido García Sardiña.
Industria de la defensa
El presidente de la Cámara de Badajoz ha adelantado igualmente que en 2026 se «prestará especial apoyo a sectores estratégicos de nuestra región», entre los que mencionó el agroalimentario, la energía renovable, los servicios de consultoría e ingeniería o la industria de la defensa. En relación con este último, ha dicho, «la Cámara reforzará, de manera especial, su apuesta», alineándose así «con la alianza estratégica del corredor industrial Vía de la Plata y con las nuevas oportunidades que se están generando en un sector clave para el desarrollo industrial y tecnológico de Extremadura».
El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, ha resaltado la «evolución positiva de las cifras de exportaciones» extremeñas, que «han explosionado de forma espectacular los últimos años», consiguiendo «año tras año cifras de récord» y «uno de los mayores crecimientos sostenidos de toda España». En este sentido, ha continuado, «debemos felicitarnos por los datos y reconocer el trabajo que se está realizando» tanto desde la Administración regional como en las Cámaras de Comercio, pero «especialmente y sobre todo» por el «excelente desempeño de nuestro tejido empresarial cada vez más comprometido, sensibilizado y abierto al exterior como estrategia de crecimiento». No obstante, ha puntualizado, «queda mucho trabajo por hacer. La internacionalización de nuestra economía está en un porcentaje por debajo todavía de muchas comunidades autónomas y lejos de la media de España, por lo que hay mucho margen de mejora y de seguir recibiendo buenas noticias de las cifras de comercio exterior de la región en los próximos años si se sigue trabajando con rigor y seriedad para conseguirlo».
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