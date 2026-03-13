Extremadura afronta un viernes estable antes de un fin de semana con descenso de temperaturas

La comunidad autónoma de Extremadura vivirá este viernes 13 una jornada con cielos poco nubosos que irán evolucionando a lo largo del día. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de la tarde aumentará la nubosidad media y alta, comenzando por el noroeste de la región. Además, no se descarta que al final del día puedan registrarse algunas precipitaciones débiles en el extremo norte.

Durante la jornada también podrían aparecer brumas y bancos de niebla en distintos puntos del territorio. En cuanto al viento, soplará flojo y de dirección variable, aunque por la tarde tenderá a componente oeste con intensidad entre floja y moderada.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. En Badajoz los termómetros se moverán entre los 4 y los 20 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 6 y los 18 grados.

Predicción meteorológica del viernes, día 13 / AEMET

Predicción para el fin de semana

La previsión meteorológica para el fin de semana en Extremadura apunta a un tiempo variable, con descenso de las temperaturas el sábado y una ligera recuperación de cara al domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

El sábado 14 estará marcado por intervalos nubosos, aunque tenderá a quedar poco nuboso con el paso de las horas. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el norte de la región. La cota de nieve se situará entre los 1.700 y los 1.300 metros. Las temperaturas mínimas descenderán o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un descenso moderado, que podría ser localmente notable. También podrían registrarse heladas débiles y dispersas en zonas montañosas del norte. El viento soplará del noroeste al norte, flojo al inicio, aumentando a moderado a lo largo del día. En Badajoz los termómetros oscilarán entre los 8 y los 16 grados, mientras que en Cáceres se moverán entre los 8 y los 14 grados.

Predicción meteorológica sábado, día 14 / AEMET

Por su parte, el domingo 15 se espera una jornada poco nubosa en general, aunque con algunos intervalos de nubes en el norte. Las temperaturas mínimas continuarán en descenso, mientras que las máximas subirán respecto al día anterior. No se descarta alguna helada débil y dispersa en el norte. El viento será del norte o noroeste y soplará flojo. En cuanto a las temperaturas, en Badajoz se situarán entre los 9 y los 21 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 8 y los 20 grados.