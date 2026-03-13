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Sin huellas

La familia de Rosalía Cáceres pide que la UCO revise la investigación de su desaparición hace seis años

Reclaman nuevas vías para esclarecer el caso de la mujer a la que se le perdió la pista en Bohonal de Ibor (Cáceres) en mayo de 2020

Video de archivo de una de las batida por Rosalía Cáceres, desaparecida en Extremadura.

Video de archivo de una de las batida por Rosalía Cáceres, desaparecida en Extremadura.

Europa Press

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La familia de Rosalía Cáceres ha pedido que la investigación sobre su desaparición sea revisada por personal especializado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el objetivo de abrir nuevas vías de investigación.

En un comunicado, los familiares han señalado que con el paso del tiempo no se han producido "movimientos, avances ni resultados" que permitan esclarecer lo ocurrido desde que se perdió el rastro de la mujer en las inmediaciones de Bohonal de Ibor. Según han indicado, esta situación debilita sus expectativas de que el caso pueda resolverse con los medios actuales.

Por este motivo, han realizado un "llamamiento desesperado" para que la investigación sea analizada por un equipo especializado en casos complejos que pueda estudiar nuevas hipótesis y líneas de trabajo distintas a las seguidas hasta ahora.

Esperanza tras otros casos resueltos

La familia ha expresado también su "inmensa alegría y satisfacción" por el esclarecimiento del caso de Francisca Cadenas, al considerar que supone "un descanso para su familia" y abre "un hilo de esperanza para el resto de familias de desaparecidos de larga duración".

Fotografía de archivo de una marcha en recuerdo de la vecina de Bohonal de Ibor. Rosalía Cáceres, en el círculo.

Fotografía de archivo de una marcha en recuerdo de la vecina de Bohonal de Ibor. Rosalía Cáceres, en el círculo. / El Periódico

No obstante, han manifestado sentir también "un profundo dolor, desamparo y abandono" ante la falta de avances en la investigación de la desaparición de Rosalía Cáceres.

Asimismo, han apuntado que la resolución reciente en Extremadura de casos como los de Manuela Chavero y Francisca Cadenas podría permitir identificar similitudes o características que ayuden a avanzar en esta investigación.

Los familiares también han lamentado que, a su juicio, "no todos los casos crean la misma alarma social", lo que provoca que algunas desapariciones pasen "de puntillas" pese a los esfuerzos por mantener viva su visibilidad.

La desaparición en 2020

Rosalía Cáceres, conocida en el pueblo como Rosa, era vecina de Madrid, pero residía en Bohonal de Ibor desde antes del inicio del estado de alarma por la pandemia de la covid.

El 25 de mayo de 2020 salió a pasear por caminos próximos a la localidad. Durante la mañana mantuvo contacto telefónico con un hijo y con una prima, pero poco después dejó de responder a su teléfono móvil.

Desde ese momento, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda en colaboración con centenares de vecinos del municipio y Protección Civil, que concluyó sin resultados.

Posteriormente se han realizado varias batidas en la zona. La última tuvo lugar en septiembre de 2023, con la participación de la Unidad de Montaña y el equipo Pegaso de búsqueda con drones, sin que se encontraran pistas.

Actualmente, efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, especializados en personas desaparecidas, continúan con las gestiones de investigación y el análisis de la información relacionada con el caso.

Actos para mantener vivo el caso

Con motivo del cuarto aniversario de la desaparición, en mayo de 2024, familiares, vecinos y representantes institucionales participaron en una marcha y una concentración en la plaza de España de Bohonal de Ibor bajo el lema "Rosalía, cuatro años sin ti".

En aquel acto se reclamó que la investigación continuara hasta esclarecer lo sucedido y que el caso no cayera en el olvido.

Noticias relacionadas y más

Posteriormente, el presidente de la Diputación de Cáceres señaló en redes sociales que era necesario "impulsar la investigación y dar respuestas a la familia", mientras que el subdelegado del Gobierno en Cáceres afirmó que la Guardia Civil continuaba con las investigaciones para tratar de resolver el caso.

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