Feijóo acusa de bloqueo a Abascal: "Me daría vergüenza votar con PSOE y Podemos en Extremadura"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que el PP es el único partido que se presenta a las elecciones de Castilla y León para gobernar y acusó a Vox un día más de "bloquear" los gobiernos en comunidades autónomas como Extremadura. Dicho esto, respondió a las palabras de Santiago Abascal asegurando que no acepta "lecciones de patriotismo" y que a él le daría "vergüenza votar con el PSOE y Podemos en Extremadura".

"Yo quiero deciros algo importante: a los que se dan golpe en el pecho hablando de España y los que nos dicen que si España nos queda grande, yo les digo que jamás voy a abandonar a España", proclamó Feijóo en un mitin en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos). En el acto también intervinieron la cabeza de lista por Burgos, Marta Arroyo, el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, el alcalde de la localidad, Adrián Serna del Pozo, y el presidente el PP vasco, Javier de Andrés.

Desde la localidad burgalesa de Treviño, Abascal afirmó ayer que a Feijóo España "le queda grande" y puso en duda su liderazgo, recriminándole que lo que vale en Valencia "no lo permita en Extremadura o Aragón". Con esas declaraciones respondía a las palabras que un día antes había pronunciado el líder del PP asegurando que el "bloqueo" de las negociaciones en Extremadura y Aragón por parte de Vox era una falta de "patriotismo".

Feijóo recalcó que "con la que está cayendo, nadie puede entender que Vox no facilite un gobierno del Partido Popular cuando gana". Es más, afirmó que "con la que está cayendo" a él le daría "vergüenza votar, como ha hecho Vox, con el Partido Socialista y con Podemos en Extremadura". "Con la que está cayendo, queridos amigos, no aceptamos lecciones de patriotismo de nadie", subrayó, para añadir que él lleva toda la vida sirviendo a España y ganando elecciones "a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas".

Por eso, insistió en que no le van a "dar lecciones" de cómo ganar a esos partidos "aquellos que no han ganado nunca". El jefe de la oposición subrayó que el PP es "el partido que más se parece a España" y que "ha nacido para defender la unidad" de este país. "Es un partido que ha nacido con la Constitución Española es un partido que puede decir lo mismo en Bilbao que en Burgos, es un partido cuyo presidente puede ser gallego, puede ser castellano puede ser madrileño, es un partido que España necesita".

Feijóo acusó a Vox de pedir el voto "para bloquear" y criticó su salida de los gobiernos autonómicos en julio de 2024. "Ya los conocemos. Salieron por piernas del gobierno. En cuanto ven que hay un problema, dimiten", señaló. Además, puso en valor la experienciadel PP. "Llevamos mucho tiempo porque llevamos todo el tiempo ganando. ¿O es que no se puede ganar? Lo que no se puede hacer es perder y gobernar", exclamó.