La FP alcanza una empleabilidad del 80% en Extremadura: "Los llaman a trabajar incluso antes de que hayan terminado"

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha destacado la elevada empleabilidad de la Formación Profesional. "No podemos olvidar que ahora mismo hay muchas titulaciones, muchos grados que tienen una empleabilidad del cien por cien y la media está por encima del 80 por ciento de empleabilidad. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy amplio", ha afirmado este jueves en Don Benito durante su visita a la Feria de la FP Dual de las Vegas Altas, La Serena y La Siberia.

"En algunas titulaciones no solamente que haya una inserción laboral del cien por cien, es que los llaman a trabajar incluso antes de que hayan terminado".

Feria de la FP Dual / Cedida

Asimismo, ha subrayado que la oferta de las enseñanzas de Formación Profesional en la región este curso contempla 817 opciones diferentes, son 108 opciones más que el anterior. Se trata de 608 grados de FP, 26 cursos de especialización y 183 certificados profesionales.

La consejera en funciones ha hecho hincapié en que la inversión en esta oferta formativa se eleva a 108 millones de euros, 5 millones más que el curso pasado.

Vaquera ha visitado esta feria que ha congregado a más de 20 centros educativos de estas comarcas y de otras poblaciones cercanas.

"Hoy es un día para que todos los alumnos y las alumnas puedan ver este escaparate, este amplio abanico de posibilidades que tienen para centrar su futuro".

De igual forma, ha puesto de relieve la implicación del tejido productivo en estas enseñanzas. "Quiero dar las gracias a esas más de 5.000 empresas que han firmado convenio con la Consejería, porque gracias a ellos nuestros alumnos pueden llevar a cabo sus prácticas de Formación Dual tan importante en estos momentos".

La Formación Profesional cuenta este curso 2025/26 con 24.000 alumnos en Extremadura, unas enseñanzas que ya son cien por cien dual. "Estamos convencidos de que, en el curso próximo, en el que ya estamos trabajando, en el 2026/27, serán muchos más".

La consejera ha estado acompañada por la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina; el director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Pérez; el director general de FEVAL, Javier Luengo, y el delegado provincial de Educación, Manuel Rico. A lo largo de esta jornada se desarrollan talleres, exposiciones de materiales y charlas informativas