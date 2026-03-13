Baloncesto | Superliga BSR
El Mideba visita al invicto BBK Bilbao
Los extremeños viajarán este sábado a Bilbao para enfrentarse al segundo clasificado
David Martín
El Mideba afronta este fin de semana su decimosexta jornada en la Superliga BSR con el objetivo de mantener vivas sus opciones de acceder a la ‘Final Four’. Para ello deberá superar a uno de los equipos más sólidos del campeonato, el BBK Bidaideak Bilbao, que aún no conoce la derrota en la competición liguera.
El conjunto pacense visitará el Polideportivo de Txurdinaga este sábado a partir de las 18:00 horas. El equipo dirigido por Alexander Carrillo buscará una victoria que suponga la primera derrota de los bilbaínos en liga y que, al mismo tiempo, le permita seguir en la zona alta de la clasificación. Actualmente, los extremeños se encuentran a tres victorias del cuarto puesto, posición que da acceso a disputar la ‘Final Four’.
El equipo vasco llega al encuentro con dos partidos menos disputados que el Mideba y con pleno de victorias en los 13 encuentros ligueros que ha jugado hasta el momento. En el partido de ida, disputado en Badajoz, el conjunto bilbaíno se impuso por 18 puntos.
Tras las victorias logradas en la última jornada, ambos equipos afrontan un duelo exigente en el que el Mideba tratará de prolongar su buena dinámica y mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.
- Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
- El tren que perdió el este de Extremadura
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
- Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
- Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas
- Energía, neuronas y conciencia, una teoría evolutiva de la inestabilidad crítica en el cerebro humano
- María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
- Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: 'si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?