Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los restos óseos de la mujer desaparecida desde 2017 han aparecido tapados por cemento y losetas. La Guardia Civil, tras hallar los restos óseos, realizó a sus familiares una prueba de ADN para confirmar la identidad

Extremadura vende sobre todo conservas (tomate y aceituna), aceite, fruta y vino a Oriente Medio. Un contenedor cuesta ya 3.000 euros. La subida de los fertilizantes puede afectar al campo

La caída de ventas en el mercado cacereño se atribuye a la disminución de clientes, el envejecimiento de la clientela y las obras que desorientaron a los compradores, sumado al aumento de las tasas trimestrales

La prueba, una de las más veteranas de España en su modalidad, regresará los días 20 y 21 de marzo

El Ayuntamiento de Plasencia elevará al pleno la propuesta para nombrar Hijo Predilecto a Roberto Iniesta, fundador de Extremoduro, en reconocimiento a su trayectoria musical y su vínculo con la ciudad