Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La UCO ha vuelto este viernes a la calle Nueva de Hornachos.

La UCO ha vuelto este viernes a la calle Nueva de Hornachos. / Jonás Herrera

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Amiga de la familia de Francisca Cadenas: "Su hijo siempre ha hecho hincapié en que su madre estaba ahí"

Los restos óseos de la mujer desaparecida desde 2017 han aparecido tapados por cemento y losetas. La Guardia Civil, tras hallar los restos óseos, realizó a sus familiares una prueba de ADN para confirmar la identidad

El cierre de Ormuz complica un mercado de 38 millones para Extremadura y ya triplica los costes: 3.000 euros por contenedor

Extremadura vende sobre todo conservas (tomate y aceituna), aceite, fruta y vino a Oriente Medio. Un contenedor cuesta ya 3.000 euros. La subida de los fertilizantes puede afectar al campo

El mercadillo de la Ronda del Carmen de Cáceres intenta frenar su declive con precios a la baja: "Hemos perdido muchísimo público"

La caída de ventas en el mercado cacereño se atribuye a la disminución de clientes, el envejecimiento de la clientela y las obras que desorientaron a los compradores, sumado al aumento de las tasas trimestrales

Una noche, miles de corredores y un desafío brutal: regresan las Millas Romanas

La prueba, una de las más veteranas de España en su modalidad, regresará los días 20 y 21 de marzo

La propuesta para nombrar Hijo Predilecto a Roberto Iniesta llega al tramo final en Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia elevará al pleno la propuesta para nombrar Hijo Predilecto a Roberto Iniesta, fundador de Extremoduro, en reconocimiento a su trayectoria musical y su vínculo con la ciudad

  1. Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
  2. El tren que perdió el este de Extremadura
  3. Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
  4. Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
  5. Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas
  6. Energía, neuronas y conciencia, una teoría evolutiva de la inestabilidad crítica en el cerebro humano
  7. María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado
  8. Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: 'si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?

