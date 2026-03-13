Una persona muere cada 16 minutos en la lista de espera de la dependencia, con Extremadura entre las peor valoradas

Una persona fallece cada 16 minutos en España mientras espera una ayuda del sistema de dependencia. Así lo recoge el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado este viernes en el Congreso de los Diputados.

El informe señala que 32.704 personas murieron entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 mientras permanecían en lista de espera. De ellas, 17.994 estaban pendientes de que se resolviera su grado de dependencia y 14.710 ya lo tenían reconocido pero seguían esperando recibir una prestación o servicio.

Actualmente 258.167 personas permanecen en lista de espera en España, mientras que el tiempo medio de resolución de un expediente alcanza los 341 días, siete más que el año anterior.

Extremadura, entre los sistemas peor valorados

El estudio vuelve a situar a Extremadura entre las comunidades con peor valoración del sistema de dependencia. La región obtiene 2,25 puntos en la escala del Observatorio, una de las puntuaciones más bajas del país, en la cola junto con Ceuta y Melilla (2,5).

En el lado contrario se encuentran Castilla-La Mancha (8,25 puntos) y Castilla y León (7,5), que lideran la clasificación por el funcionamiento de sus sistemas de atención.

El Observatorio advierte de que persisten importantes desigualdades territoriales en el acceso a los servicios y prestaciones de dependencia.

Más de cuatro millones de personas atendidas

Según el informe, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia al finalizar 2025, con un incremento de 158.618 personas atendidas respecto al año anterior.

Desde la creación del sistema, hace ya 19 años, más de cuatro millones de personas han recibido algún tipo de atención, mientras que unas 900.000 han fallecido estando en lista de espera.

Entre las prestaciones más habituales destaca la ayuda a cuidadores familiares, que representa el 44,6% de las atenciones, con 735.889 personas beneficiarias y una cuantía media de 264,55 euros al mes.

Además, 66.246 personas reciben como única prestación la teleasistencia, apenas 273 más que el año anterior.

Críticas a la financiación del sistema

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha criticado que el Gobierno paralizara en 2024 el incremento de 600 millones de euros que había impulsado el Plan de Choque entre 2021 y 2023, lo que, a su juicio, ha limitado el desarrollo de servicios y prestaciones.

A pesar de ello, el gasto en dependencia alcanzó en 2025 un máximo histórico de 13.506,6 millones de euros, lo que representa el 0,8% del PIB, aproximadamente la mitad de lo que destinan de media los países de la Unión Europea.

La asociación advierte además de que la reforma del sistema de dependencia recientemente aprobada no incluye un incremento presupuestario, por lo que considera necesario aumentar al menos en 1.000 millones de euros la financiación en los próximos Presupuestos Generales del Estado para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones.