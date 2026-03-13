Tabaco, alcohol, restaurantes y seguros vuelven a elevar los precios en Extremadura por encima de la media nacional

Los precios han vuelto a subir en Extremadura y lo han hecho con más intensidad que en el conjunto del país. El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha alcanzado en febrero el 2,5% en tasa interanual, dos décimas más que el mes anterior y también dos décimas por encima de la media nacional, situada en el 2,3%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El repunte rompe la bajada registrada en enero y devuelve a la región a una senda de crecimiento de los precios. En términos mensuales, la inflación ha aumentado un 0,5% en Extremadura, mientras que en lo que va de año los precios se mantienen sin variaciones.

Entre los productos y servicios que más han empujado el índice al alza destacan las bebidas alcohólicas y el tabaco, cuyos precios han subido un 5,4% respecto a febrero del año pasado. También han registrado incrementos notables los restaurantes y servicios de alojamiento (5,1%) y los seguros y servicios financieros (4%).

A estos aumentos se suma el encarecimiento de la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, cuyos precios han subido un 3,5% en comparación con el mismo mes de 2025.

Transporte y ocio, las únicas bajadas

Frente a estas subidas, solo dos grupos han registrado descensos en tasa interanual en la región. El transporte ha sido el que más ha bajado, con una caída del 0,6% respecto al año anterior, mientras que las actividades recreativas, deportivas y culturales han descendido un 0,2%.

Estas han sido las únicas categorías en las que los precios se han reducido en comparación con febrero de 2025.

Inflación estable en el conjunto del país

En el conjunto de España, el IPC se ha mantenido en el 2,3% en febrero. La bajada del precio de la electricidad ha compensado el encarecimiento de los restaurantes, los servicios de alojamiento y los alimentos.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas han aumentado un 3,2% en tasa interanual, mientras que la tasa de los restaurantes y servicios de alojamiento ha alcanzado el 4,8%.

El INE también ha confirmado que la inflación subyacente (que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos) ha subido una décima en febrero hasta el 2,7%, su nivel más alto desde agosto de 2024.

CCOO alerta del impacto de la guerra en Irán

Comisiones Obreras de Extremadura ha mostrado su preocupación por el posible repunte de la inflación en los próximos meses debido al impacto de la guerra en Irán sobre los precios energéticos.

El sindicato ha advertido de que los datos de febrero todavía no reflejan el encarecimiento que ya se está produciendo en los combustibles, un aumento que previsiblemente terminará trasladándose al resto de la cesta de la compra.

En este contexto, CCOO ha instado al Gobierno a adoptar medidas que limiten la escalada de precios y reduzcan su impacto en los hogares, el empleo y el tejido productivo.

Asimismo, ha defendido seguir impulsando las energías renovables y la electrificación del consumo energético para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

UGT reclama subidas salariales del 4 %

Por su parte, UGT ha reclamado subidas salariales del 4% para el periodo 2026-2028 y cláusulas de revisión en los convenios colectivos con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias extremeñas.

El sindicato ha advertido de que el encarecimiento del petróleo y del gas podría provocar una nueva presión inflacionaria, trasladando el aumento de los costes energéticos a numerosos bienes y servicios.

Según ha recordado, la subida salarial media pactada en convenios colectivos en Extremadura hasta febrero de 2026 es del 2,92%, un margen que se ha reducido respecto a la evolución de los precios.