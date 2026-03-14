Otras 16 plazas de médicos especialistas del SES, desiertas tras las oposiciones

La situación de la categoría de Médico de Familia es la más llamativa, pero no es la única especialidad que ha registrado menos aprobados que plazas ofertadas en las últimas oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES), convocadas en diciembre de 2024 y que se está resolviendo en la actualidad.

En estas últimas semanas se están publicando también los resultados de la categoría de Facultativo Especialista de Área (FEA) y de las 30 especialidades convocadas en estas oposiciones, hay seis especialidades en las que se quedarán vacantes desiertas. Son, en concreto, Oftalmología con cinco vacantes sin cubrir (se ofertaban 12 plazas y hay 7 aprobados); Cirugía Pediátrica con tres puestos desiertos (4 plazas y solo un aprobado); Microbiología y Parasitología con otras tres vacantes (6 plazas ofertadas y solo 3 aprobados); Urología con dos vacantes (13 plazas y 11 aprobados); Medicina Física y Rehabilitación con una vacante (2 plazas y 1 aprobado); y Alergología con otra plaza desierta (3 plazas y 2 aprobados).

En total, son otras 16 plazas de facultativo especialista que se quedarán sin cubrir tras las oposiciones y que se suman a las 140 que han dejado los médicos de familia sin adjudicar tras el proceso selectivo, lo que supondría a priori que el SES podría ofertar al menos 156 plazas en el concurso de méritos que se convocará por primera vez para ocupar una plaza fija de especialista en el SES sin necesidad de oposición, solo por los méritos de los aspirantes.

De todos modos, el número podría ser superior, ya que todavía hay un par de especialidades (Cirugía general y Psicología Clínica) que no tienen publicados sus resultados del examen de oposición. Aun así, los médicos no son los únicos licenciados sanitarios que han dejado plazas sin cubrir en este proceso selectivo, ya que también ha quedado vacantes en la categoría deFarmacéutico.

El concurso de méritos, entre críticas y expectación

Sobre ese concurso de méritos para especialistas del SES que se pondrá en marcha por primera vez en Extremadura y que fue anunciado el pasado miércoles, la consejera de Salud, Sara García Espada, insistió ayer en que es una medida para dar solución a la obligación de prestar asistencia sanitaria a la población. «Lo que no podemos hacer es no hacer nada, hay que tomar medidas», dijo. Insistió en que cuenta con aval jurídico y ya lo están aplicando algunas comunidades como Madrid. Ante las criticas de los sindicatos por anunciar esta medida sin previa negociación en mesa sectorial, García Espada aseguró que no se va a vulnerar la negociación colectiva y llevará la medida a una mesa para que los sindicatos puedan «opinar y debatir» sobre la misma, por lo que pidió «tranquilidad» a las centrales.

«Entiento que ante una medida nueva se levantan muchas expectativas y también críticas», dijo. En relación a las expectativas, insistió en que la medida está enfocada a los médicos especialistas porque la mayoría de las plazas desiertas en las oposiciones son de facultativos, no solo de familia sino también de otras especialidades, y como administración «estamos obligados a asegurar la cobertura médica a la población».