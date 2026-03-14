Malestar entre los farmacéuticos extremeños al quedar dos de cada tres plazas vacantes tras la oposición del SES

Lo que ha ocurrido en las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) con los médicos especialistas ha sucedido también en la categoría de Farmacéutico de Atención Primaria. Había 23 plazas en juego, pero solo se van a poder adjudicar ocho, porque ese es el número de aspirantes que han logrado superar el examen de oposición al que se inscribieron más de 300 aspirantes.

De esta forma, se han quedado desiertas 15 plazas, que suponen el 66% de la oferta total o dos de cada tres. Y esta situación ha motivado las quejas de la Asociación de Farmacéuticos de Atención Primaria de Extremadura (Afapex), que ha mostrado su «profunda preocupación y malestar» tras la publicación de los resultados.

Para la asociación, cuyo compromiso se centra en garantizar una atención farmacéutica «de máxima calidad a la ciudadanía», esta situación resulta «especialmente alarmante» en un contexto donde la demanda de profesionales farmacéuticos en Atención Primaria es «alta y creciente», señala en un comunicado de prensa. Afapex considera «paradójico» que, ante una necesidad tan evidente de reforzar los equipos farmacéuticos en los centros de salud y demás estructuras de Atención Primaria, el propio diseño del proceso selectivo «dificulte la cobertura de los puestos, provocando una sobrecarga de trabajo y un déficit de personal que repercute directamente en la calidad de la atención farmacéutica».

De este modo, ve «imprescindible» una revisión profunda del sistema de selección, de manera que, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad, se asegure «la adecuada cobertura de todas las plazas convocadas», según recoge la Agencia Efe. «Resulta un contrasentido que la administración convoque plazas necesarias para el sistema y que por un diseño de proceso inadecuado provoque la situación de falta de personal», ha recalcado en una nota de prensa.

Atención y seguridad

Desde la asociación han insistido en que no es aceptable que, en un momento sanitario que exige reforzar la atención farmacéutica al paciente y la seguridad de la salud pública de la población (campos de actuación del farmacéutico de Atención Primaria), una parte tan importante de la oferta de empleo público quede desierta.

Ante esta situación, el colectivo de profesionales ha instado a la administración a convocar de forma inmediata un nuevo proceso selectivo que permita cubrir la totalidad de las plazas que han quedado sin adjudicar. Asimismo, demanda revisar el diseño del proceso selectivo para adaptarlo a las necesidades reales y específicas de la atención farmacéutica actual, facilitando la incorporación de nuevos profesionales.

La asociación ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para asegurar que la ciudadanía extremeña disponga de unos servicios farmacéuticos públicos de excelencia y ha avanzado que solicitará una reunión con la consejera de Salud y Servicios Sociales y con el subdirector de Farmacia con el fin de analizar posibles soluciones y medidas de mejora.