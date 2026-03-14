El socialista Manuel Borrego deja su escaño en la Asamblea de Extremadura tras su designación como senador

Manuel Borrego, senador por designación autonómica y secretario general del PSOE provincial de Badajoz, ha presentado este viernes su renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, un paso derivado de su reciente incorporación al Senado en representación de la comunidad.

Renuncia formal ante la Mesa

Borrego ha realizado el trámite personalmente ante la Mesa de la Cámara, tal y como establece el Reglamento de la Asamblea de Extremadura. La comunicación de esta renuncia ya ha sido trasladada a la Junta Electoral Provincial, según publica el Boletín Oficial de la Asamblea.

Con este movimiento, el dirigente socialista culmina su salida del Parlamento regional después de haber sido designado senador autonómico el pasado 12 de febrero. Ese nombramiento fue ratificado por el pleno de la Cámara con el respaldo de PP y PSOE, la abstención de Unidas por Extremadura y el voto en contra de Vox.

Un relevo tras el salto al Senado

La renuncia de Borrego se produce apenas unas semanas después de su elección como uno de los nuevos representantes extremeños en el Senado. Junto a él fue designado el dirigente del PP Laureano León, en un acuerdo que permitió cubrir los puestos de representación autonómica en la Cámara Alta.

El paso dado ahora por Borrego ordena la compatibilidad institucional tras ese nombramiento y activa el relevo dentro del grupo socialista en la Asamblea de Extremadura.

La sustituta en el grupo socialista

El escaño del también alcalde de Valverde de Leganés será ocupado por la pacense Justa Núñez Chaparro, de acuerdo con la candidatura con la que el PSOE concurrió a las elecciones autonómicas anticipadas del pasado 21 de diciembre.

La sustitución permitirá al Grupo Socialista mantener su representación en la Cámara en un momento políticamente relevante para Extremadura, con la legislatura pendiente todavía de la configuración plena del tablero institucional tras las últimas decisiones parlamentarias.