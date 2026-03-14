Quintana y Andrade apuestan por el consenso para liderar el PSOE de Extremadura y evitar la fractura

El presidente de la comisión gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, y el precandidato a la secretaría general Manuel José González Andrade coincidieron ayer en defender la necesidad de alcanzar un acuerdo que evite la división interna en el partido ante el proceso de primariasabierto para elegir el nuevo liderazgo regional.

En un momento clave para el futuro del PSOE regional tras la salida de Miguel Ángel Gallardo, ambos dirigentes pusieron el acento en la conveniencia de tejer consensos entre las cinco candidaturas para tomar las riendas del partido en la región: la del propio Andrade, Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega, Ramón Díaz Farias y Blanca Martín.

Desde Badajoz, Quintana aseguró que seguirá trabajando para lograr “el máximo consenso” y dejó claro que no renuncia a ese objetivo porque todavía queda margen antes de la primera vuelta de las primarias, con un periodo previo de recogida de avales y una posterior campaña informativa. “El partido necesita unión, un trabajo conjunto y un proyecto regional único”, afirmó.

El presidente de la gestora insistió en que las conversaciones que se mantienen en este contexto forman parte del ámbito interno del partido y defendió la discreción en este tipo de contactos. Aun así, subrayó que el objetivo sigue siendo el mismo: favorecer un entendimiento que permita reforzar al PSOE extremeño en esta nueva etapa.

Postura de Andrade

En la misma línea se pronunció Andrade, alcalde de Olivenza y presidente de la Fempex, quien anunciaba su intención de reunirse ayer mismo con el resto de aspirantes para explorar una salida pactada. A su juicio, la existencia de cinco candidaturas puede derivar en una “ruptura importante” dentro del partido si no se logra reconducir la situación y apeló a un “clamor” de la militancia para que las distintas sensibilidades sean capaces de entenderse.

Aunque evitó concretar si ese acuerdo debe desembocar necesariamente en una candidatura única, sí defendió que lo “deseable” es que haya unidad. “No sé si entre los cinco, si entre tres, si entre dos, pero que seamos capaces de llegar a acuerdos”, manifestó. El también precandidato sostuvo que las cinco candidaturas no deberían llegar intactas al 16 Congreso Regional Extraordinario previsto para el 25 de abril, al considerar que ese escenario podría agravar la fragmentación interna.

También habló sobre este asunto la portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, quien aseguró que el hecho de que haya cinco precandidatos evidencian la "ilusión" de cambiar el futuro de la región. "El PSOE tiene cantera y tiene gente para intentar desde dentro de nuestra organización, desde la democracia, la participación y el respeto cambiar el futuro de Extremadura", trasladó a preguntas de los medios.

El proceso

Tras el registro de las precandidaturas, el proceso de primarias entra ya en una fase clave con la recogida de avales, que arrancó ayer y se prolongará hasta el 24 de marzo. Los cambios introducidos en los estatutos federales han endurecido este requisito para garantizar un respaldo mínimo entre la militancia, de modo que cada aspirante deberá reunir entre el 12% y el 15% del censo, es decir, entre 1.124 y 1.405 firmas, muy por encima de las 600 que se exigían hasta ahora.

La votación de las primarias está prevista para el 11 de abril y en ella podrán participar 9.366 militantes, de los que el 62% pertenece a la provincia de Badajoz y el 37% a la de Cáceres. Si ningún candidato supera el 50% de los votos en esa primera vuelta, se celebrará una segunda el 19 de abril entre los dos más votados. El proceso culminará el 25 de abril, cuando el Congreso socialista ratifique al nuevo secretario general y a la nueva ejecutiva.