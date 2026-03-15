El empleo extranjero pisa el acelerador en Extremadura y ya roza los 20.000 afiliados

Extremadura cerró febrero con 19.991 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, 2.509 más que un año antes y 123 por encima de enero. El avance confirma el peso creciente de este colectivo en el empleo regional, aunque con comportamientos desiguales según el régimen de cotización.

Más empleo extranjero en la región

Los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sitúan la afiliación extranjera en 19.991 trabajadores. La cifra supone un incremento del 14,35% respecto al mismo mes del año anterior, con 2.509 ocupados más, y un avance mensual del 0,62%, equivalente a 123 personas.

El dato deja a la región al borde de los 20.000 trabajadores foráneos en alta laboral y consolida una tendencia de crecimiento que también se aprecia en el conjunto del país. En una comunidad marcada por el peso del campo, los servicios y una demografía más envejecida que la media española, la evolución de la afiliación extranjera se ha convertido en un indicador cada vez más relevante para medir la capacidad de atracción del mercado de trabajo regional.

Predominio de trabajadores de fuera de la UE

Del total de afiliados extranjeros registrados en febrero, 6.877 procedían de países de la Unión Europea y 13.113 de terceros países. Mientras los primeros bajaron un 0,49% en comparación con enero, los segundos crecieron un 1,20%.

Por sexo, la afiliación se repartió entre 11.337 hombres y 8.654 mujeres. En ambos casos hubo aumentos mensuales, aunque más intensos entre los varones, con un 0,92%, frente al 0,23% registrado entre las mujeres.

Ese reparto apunta también al perfil sectorial del empleo extranjero en la comunidad, muy vinculado a actividades masculinizadas como parte de la agricultura, la construcción o determinados trabajos logísticos, aunque con presencia también en ocupaciones feminizadas como el empleo doméstico y algunos servicios.

Un repartidor transporta mercancía por la calle. / El Periódico Extremadura

Autónomos al alza y retroceso en el agrario

Por regímenes, el Régimen General concentró la mayor parte de la afiliación, con 16.684 trabajadores, tras crecer un 0,54% en el último mes. Dentro de él, el sistema general sumó 11.743 afiliados, un 1,78% más; el sistema especial agrario bajó hasta 3.882, con un descenso del 3,07%; y el del hogar alcanzó 1.059, tras subir un 0,76%. Por su parte, el régimen de autónomos llegó a 3.274 afiliados extranjeros en la comunidad, un 0,97% más que en enero.

La bajada mensual en el agrario contrasta con el comportamiento del resto de regímenes y vuelve a reflejar la estacionalidad de parte del empleo vinculado a las campañas del campo, especialmente significativa en una región como Extremadura. Al mismo tiempo, el aumento de los autónomos sugiere una consolidación progresiva de iniciativas por cuenta propia entre la población trabajadora extranjera.

España supera los 3 millones de cotizantes extranjeros

En el conjunto nacional, la afiliación media de extranjeros creció en 38.683 personas en febrero respecto a enero, un 1,3% más, hasta situarse en 3.076.841 ocupados, cerca de máximos históricos. Este colectivo representa ya el 14,2% del total de cotizantes en España, seis décimas más que un año antes.

En términos interanuales, el sistema suma 202.443 afiliados extranjeros más que en febrero del año pasado. Además, en la serie desestacionalizada, febrero cerró con 3.181.111 afiliados extranjeros, 22.221 más que el mes anterior.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que "nuestro país vive uno de los momentos de mayor dinamismo del mercado de trabajo de su historia reciente" y ha afirmado que el papel de los trabajadores extranjeros es "indudable" dentro de esa evolución.

Marruecos lidera el origen de los afiliados

A escala nacional, Marruecos se mantiene como principal país de origen de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, con 375.845 cotizantes, por delante de Rumanía, Colombia, Venezuela, Italia, China, Perú y Ucrania.

El Ministerio destaca además el fuerte crecimiento de nacionalidades como la venezolana, que suma 35.289 cotizantes más que hace un año, y subraya el avance de la afiliación extranjera tanto en el empleo asalariado como en el trabajo por cuenta propia.

En sectores como la hostelería, la agricultura, la construcción, las actividades administrativas o el transporte, el peso de los trabajadores foráneos es ya determinante en España. En el caso regional, ese comportamiento nacional ayuda a contextualizar una realidad en la que la mano de obra extranjera gana presencia de forma sostenida y apunta a seguir siendo clave para sostener parte de la actividad económica.