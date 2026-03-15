El sedentarismo y la obesidad también se combaten en el cole

Entre encinas y senderos señalizados, miles de escolares extremeños cambiarán durante los próximos meses el pupitre por la mochila y el patio por el campo. La Junta de Extremadura ha puesto en marcha este curso una nueva edición de su programa para fomentar hábitos de vida saludables a través de rutas guiadas en espacios naturales protegidos y montes de utilidad pública, una iniciativa que alcanzará a 240 centros educativos de toda la región y beneficiará a unos 9.700 alumnos.

La propuesta, dirigida a estudiantes de 3º a 6º de Primaria, además de ESO, pretende convertir la naturaleza en un aula al aire libre. El objetivo es claro: combatir el sedentarismo y la obesidad infantil promoviendo la actividad física en entornos naturales, pero también reforzar el vínculo de los más jóvenes con el territorio que habitan.

Según informa la Administración autonómica, el programa cuenta con una inversión de 130.000 euros y nace de la colaboración entre la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. La idea, explican desde la Junta, es que el aprendizaje no se limite a contenidos académicos, sino que integre la salud y el medio ambiente como parte del proceso educativo.

Más allá del ejercicio, el proyecto busca que el alumnado incorpore valores de responsabilidad y compromiso con su entorno, favoreciendo formas de ocio activo y saludable. A la vez, se plantea como una herramienta para implicar a la comunidad educativa en la defensa, conservación y recuperación del patrimonio natural, fomentando el estudio de los ecosistemas cercanos y la comprensión de los problemas ambientales del día a día.

El componente identitario también está presente: el contacto directo con paisajes y elementos del patrimonio natural y cultural de Extremadura, sostiene la Junta, contribuye a reforzar la identidad regional de los estudiantes.

Las actividades se desarrollarán entre marzo y mayo, con rutas dirigidas por personal especializado de la propia Junta, que acompañará a los grupos tanto en los itinerarios como en las dinámicas asociadas. La experiencia, añade el Ejecutivo regional, llega respaldada por la buena acogida de ediciones anteriores, que han consolidado el programa como una propuesta educativa «enriquecedora» tanto para el profesorado como para el alumnado.

Noticias relacionadas

En definitiva, un calendario de salidas que invita a caminar para cuidar la salud y la naturaleza.