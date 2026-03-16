Sanidad
El 20% de los médicos extremeños se suma a una nueva semana de huelga contra el Estatuto Marco
Los paros que han comenzado este lunes y terminarán el viernes, volverá a dejar centenares de usuarios sin atención médica. La factura de nueve días de huelga llevados a cabo hasta ahora en diciembre y febrero han supuesto 110.580 consultas y 1.016 operaciones canceladas en el Servicio Extremeño de Salud
Las consecuencias son inevitables cuando para un eslabón fundamental de la asistencia sanitaria: los médicos (o al menos una parte de ellos). Este lunes han comenzado una nueva semana de huelga en contra del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad con un seguimiento del 20% en Extremadura y, de nuevo, se espera que tenga consecuencias en la asistencia que prestan los facultativos.
Los datos de las jornadas anteriores de paros hablan por sí solos. Desde que empezaron a movilizarse el pasado verano en contra del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad (con el visto bueno de cuatro sindicatos) los médicos extremeños han realizado nueve días de huelga en el Servicio Extremeño de Salud (sin contar esta semana, fueron cuatro días en diciembre y cinco días el pasado febrero) y en ese tiempo se han tenido que suspender un total de 110.580 consultas médicas y 1.016 operaciones quirúrgicas, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.
¿Qué pasará esta vez? Pues más de lo mismo. En los cuatro días que una parte de los profesionales pararon la actividad en el mes de diciembre de 2025 (del 9 al 12) se cancelaron 42.742 consultas anuladas y 449 cirugías aplazadas, y el pasado febrero, en cinco días de huelga (del 16 al 20) la factura fue de 67.838 consultas suspendidas y 567 operaciones canceladas. Y esas cifras son las que podría registrarse durante esta semana también a tenor del seguimiento de esta nueva convocatoria, que se mantiene en un línea muy similar.
Excluidos los profesionales que están en servicios mínimos
Según los datos facilitados por el SES este lunes han hecho huelga el 20,18% de los profesionales, algo más en Badajoz (20,57%) que en la provincia de Cáceres (19,54%). Ese porcentaje se calcula sobre el total de médicos excluyendo a los profesionales que están en servicios mínimos (los mismos que se fijaron en febrero) y a los que se encuentran ausentes por razones justificadas. Y es un porcentaje similar al que se ha dado en las nueve jornadas de huelga anteriores en Extremadura, por lo que el impacto en la atención será similar que hace justo un mes. La Consejería de Salud dará a conocer los datos el próximo lunes.
Mientras, los facultativos de la sanidad pública extremeña volverán a protestar en las calles de Badajoz y Cáceres este miércoles, y la situación parece enconarse: las posiciones cada vez parecen más distanciadas entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad, que ve motivos políticos en la movilización de los profesionales, lo que agita más las críticas a nivel nacional. Sobre este asunto, la ministra Mónica García ha defendido este lunes la reforma del estatuto marco que acordó el pasado enero enero con Satse, CCOO, UGT y CSIF, ya que a su juicio recoge importantes mejoras laborales que ahora tienen que desarrollar las comunidades.
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