Guardiola sigue hablando con Vox para desbloquear su investidura en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha asegurado este lunes que sigue trabajando para lograr los apoyos necesarios que permitan sacar adelante su investidura, después de que Vox frustrara su primer intento en la Asamblea regional. “No he parado de tener contactos y de trabajar”, ha afirmado, aunque ha optado por la prudencia a la hora de informar sobre el estado de las negociaciones.

A su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP que se ha celebrado en Madrid, Guardiola ha sido preguntada por si las conversaciones con la formación de Santiago Abascal podrían intensificarse tras el resultado de las elecciones celebradas ayer en Castilla y León, donde el PP de Alfonso Fernández Mañueco ganó pero también necesita el respaldo de Vox para gobernar.

La líder de los populares extremeños ha felicitado a Mañueco por su victoria, con la que el PP "vuelve a ganar", al tiempo que "vuelve a hacerlo con un proyecto serio y de futuro". "Una forma de gobernar que demuestra que la estabilidad, la buena gestión y el compromiso con la tierra siguen contando con la confianza de los castellanos y leoneses", ha trasladado a través de una publicación en su perfil en la red social X.

Sobre la negociación con Vox en Extremadura, cabe recordar que la líder del Ejecutivo autonómico en funciones ya había avanzado en los últimos días que seguiría negociando “en silencio” para tratar de garantizar la gobernabilidad en la región y subrayó la necesidad de cerrar un acuerdo "cuanto antes". Con ese mensaje, Guardiola insiste en rebajar el ruido político mientras busca una salida al bloqueo abierto tras la fallida sesión de investidura.

Más cerca

El líder de Vox, Santiago Abascal, garantizó ayer que su formación sellará pactos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, aunque quiso dejar claro que su prioridad pasa por hablar de contenido político y no de reparto de cargos. Abascal aseguró que, a partir de este lunes, "tres regiones españolas esperan urgentemente un cambio de rumbo". "Y lo van a tener, podemos garantizarlo, pero no nos hablen y no nos pregunten por los sillones, los puestos en el gobierno o relatos políticos", indicó en una breve valoración tras los comicios en Castilla y León.