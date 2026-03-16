Ingeagua y Veolia organizan una jornada técnica para debatir posibles escenarios de escasez de agua en la región

Las últimas lluvias registradas en buena parte de España han dado un respiro necesario para los campos, los ríos y los embalses. En Extremadura, las reservas hídricas han experimentado una ligera recuperación tras meses marcados por la incertidumbre climática, con 12.493 hm3 de agua embalsada, al 86,49 % de capacidad.

Pero, la experiencia de los últimos años ha dejado una lección clara, y es que la sequía puede aparecer de forma repentina y el agua, un recurso esencial para la vida y el desarrollo de los territorios, sigue siendo un bien limitado que requiere planificación, previsión y gestión responsable.

Ingeagua y Veolia muestran su compromiso con esta causa e impulsan en Zurbarán una jornada en torno al Plan de Emergencia ante situaciones de Sequía (PES), una estrategia orientada a anticipar escenarios de escasez y garantizar el abastecimiento y la sostenibilidad de los recursos hídricos en la comarca. Esta acción, adjudicada a Ingeagua, se encuentra en el marco del proyecto DIGITALASVEGAS, financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Más información en la web de Veolia.

Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía. / EL PERIÓDICO

Programa

El encuentro, que tendrá lugar el próximo 19 de marzo a las 9.00 horas en la Casa de la Cultura de Zurbarán, reunirá a representantes institucionales, técnicos y empresas vinculadas al desarrollo económico del territorio. Entre las entidades convocadas se encuentran la Mancomunidad de La Serena, de La Coronada y la Mancomunidad de Vegas Altas, con la participación de municipios como Campanario, Magacela, La Haba, Magacela, La Haba, Don Benito, Villanueva de la Serena, Cristina, Guareña, Manchita, Mengabril y Valdetorres, además de organizaciones como Inquiba y Transa.

Durante la sesión técnica se analizarán los principales ejes del Plan de Emergencia ante situaciones de sequía, incluyendo el estado de las infraestructuras de captación y transporte, la evaluación de los recursos hídricos disponibles y el estudio de la demanda prevista tanto de la población como de la actividad industrial. Además, se identificarán las zonas especialmente vulnerables del sistema.

De hecho, el plan también define las reglas de operación, indicadores y protocolos técnicos que permiten detectar posibles escenarios de escasez y activar medidas de respuesta adaptadas a cada situación. Todo ello se articula mediante un modelo de gobernanza que coordina a las administraciones y organismos responsables para gestionar de forma eficaz cualquier episodio de sequía en la comarca.

Vista de la ETAP de Vegas Altas, gestionada por Veolia. / EL PERIÓDICO

Puertas abiertas

Tras la sesión técnica, a partir de las 11.00 horas, la jornada abrirá sus puertas a la ciudadanía con un espacio de participación enfocado en la sensibilización y el uso responsable del agua. En este encuentro se compartirán consejos prácticos que pueden aplicarse en el día a día para reducir el consumo doméstico y contribuir a la sostenibilidad del recurso.

Entre las recomendaciones más eficaces destacan lavar alimentos utilizando recipientes, en lugar de mantener el grifo abierto, optar por duchas en lugar de baños, (puede suponer un ahorro de hasta el 50% de agua), evitar el derroche mientras se espera que llegue el agua caliente o no utilizar el inodoro como papelera. Otros consejos se refieren a la importancia de utilizar lavadoras y lavavajillas, siempre con carga completa, optimizando cada ciclo y cada gota.

Participación

La gestión del agua es, en definitiva, una responsabilidad compartida que involucra a administraciones, empresas y ciudadanía. Por ello, la participación en este encuentro resulta fundamental para validar y enriquecer un plan que afecta directamente al futuro de la comarca.

Conocer las medidas preventivas, aportar diferentes perspectivas y construir de forma conjunta una estrategia sólida permitirá afrontar con mayor seguridad los desafíos que plantea el nuevo escenario climático.

Al final, se trata de garantizar que el agua, recurso imprescindible para la vida y el desarrollo, siga estando disponible para todos.

FINANCIACION / EL PERIÓDICO