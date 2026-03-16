Una jornada ayudará a las empresas extremeñas a anticiparse a la normativa europea de ecodiseño y economía circular

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional organiza, a través de FUNDECYT-PCTEX, la jornada `Ecodiseño en acción: nuevos retos normativos', un encuentro dirigido a empresas interesadas en conocer y anticiparse a las nuevas regulaciones europeas vinculadas a la sostenibilidad, el ecodiseño y la economía circular.

Esta jornada, que se desarrollará el próximo 26 de marzo en Badajoz, tiene como objetivo ayudar a las empresas a comprender y anticiparse a los cambios normativos europeos en materia de sostenibilidad, abordando de forma práctica las principales novedades regulatorias.

En este contexto, conceptos como el paquete ómnibus, el greenwashing, el reglamento de ecodiseño o el pasaporte digital de producto están cada vez más presentes en la normativa europea y tendrán un impacto directo en la actividad empresarial.

La jornada, que se enmarca en el proyecto de cooperación transfronteriza DEGREN+, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, es gratuita y las inscripciones ya se pueden formalizar en la página web de FUNDECYT-PCTEX.

Durante el encuentro se analizarán los retos normativos relacionados con el ecodiseño y la circularidad, así como estrategias que permitan a las empresas no solo cumplir con las nuevas exigencias legales, sino también transformarlas en oportunidades de innovación, mejora de productos y competitividad.

El programa contará con la participación de Irene Mataró Villacampa, de la Universidad Rovira i Virgili, que ofrecerá una ponencia sobre las claves de la nueva normativa ambiental que afectará a las empresas. Posteriormente, Carles Gasol Martínez, de INEDIT INNOVA, abordará las estrategias de ecodiseño y circularidad que ya están aplicando diferentes compañías para responder a estos desafíos.

Asimismo, durante la jornada se presentará una convocatoria de asesoramientos individualizados para empresas y emprendedores impulsada por FUNDECYT-PCTEX en el marco del proyecto europeo DEGREN PLUS.

A través de esta iniciativa, las empresas podrán recibir apoyo especializado para diseñar hojas de ruta hacia modelos de negocio más sostenibles y competitivos, adaptados tanto a las tendencias del mercado como a la normativa emergente.

El encuentro incluirá, además, un espacio dedicado a experiencias reales de empresas que han participado previamente en procesos de asesoramiento en ecodiseño, compartiendo los aprendizajes y resultados obtenidos en la aplicación de estas metodologías.