Miajadas acogerá una planta de biometano para tratar 164.000 toneladas anuales de residuos orgánicos

La mercantil Biored Vegas Altas ha promovido la construcción y puesta en funcionamiento en la localidad cacereña de Miajadas de una planta de producción de biemetano con capacidad para tratar 164.000 toneladas anuales de residuos orgánicos biodegradables. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes un anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por los que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto de la citada planta.

30 días hábiles

Ésta podrá ser examinada, durante un plazo de 30 días hábiles, en las dependencias de la Dirección General de Sostenibilidad en Mérida, previa cita solicitada a través del correo electrónico exp.sostenibilidad@juntaex.es. El proyecto consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de valorización de residuos orgánicos con tecnología de biometanización.

En la planta proyectada, mediante un proceso de digestión anaerobia, se descompondrá la materia orgánica contenida en los residuos, para transformarla en biogás y en un residuo sólido estabilizado. Se proyecta la producción de compost con los subproductos sólidos de la digestión anaerobia.

El biogás obtenido será purificado y refinado para obtener biometano, que será inyectado en la red de gas natural. La actividad se proyecta para tratar un total de 164.116 toneladas anuales de residuos orgánicos biodegradables (450 toneladas/día). La instalación industrial se ubicará en las parcelas 16, 17, 18 y 19 del polígono 24, del término municipal de Miajadas.