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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Manuel González y su hermano Julián, en prisión por el asesinato de Francisca Cadenas.

Manuel González y su hermano Julián, en prisión por el asesinato de Francisca Cadenas. / SUCESOS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: "No la vais a encontrar"

La UCO de la Guardia Civil colocó micrófonos en la casa y los coches de los dos hermanos ahora en prisión por el asesinato de la mujer en Hornachos (Badajoz)

Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse

La Agrupación de Cooperativas abre el plazo de solicitud para cubrir labores de almacén, carretilla, calidad y limpieza entre los meses de mayo y julio

Mérida, el cruce clave del tren en Extremadura

La capital autonómica se ha consolidado como uno de los nodos clave del corredor ferroviario extremeño, con conexiones hacia Badajoz, Cáceres, Madrid y Sevilla

El Gobierno adjudica la ingeniería para el plan de desmantelamiento de Almaraz

El contrato tiene un montante de 27,5 millones de euros y una duración de sesenta meses. Los trabajos los desarrollará una UTE conformada por Westinghouse y Empresarios Agrupados

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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de marzo

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