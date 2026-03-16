Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La UCO de la Guardia Civil colocó micrófonos en la casa y los coches de los dos hermanos ahora en prisión por el asesinato de la mujer en Hornachos (Badajoz)

La Agrupación de Cooperativas abre el plazo de solicitud para cubrir labores de almacén, carretilla, calidad y limpieza entre los meses de mayo y julio

La capital autonómica se ha consolidado como uno de los nodos clave del corredor ferroviario extremeño, con conexiones hacia Badajoz, Cáceres, Madrid y Sevilla

El contrato tiene un montante de 27,5 millones de euros y una duración de sesenta meses. Los trabajos los desarrollará una UTE conformada por Westinghouse y Empresarios Agrupados

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La sala rechaza el recurso de apelación y mantiene la multa de nueve meses, la retirada del carné durante un año y nueve meses y la indemnización de 643,82 euros por los daños causados