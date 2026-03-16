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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: "No la vais a encontrar"
La UCO de la Guardia Civil colocó micrófonos en la casa y los coches de los dos hermanos ahora en prisión por el asesinato de la mujer en Hornachos (Badajoz)
Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
La Agrupación de Cooperativas abre el plazo de solicitud para cubrir labores de almacén, carretilla, calidad y limpieza entre los meses de mayo y julio
Mérida, el cruce clave del tren en Extremadura
La capital autonómica se ha consolidado como uno de los nodos clave del corredor ferroviario extremeño, con conexiones hacia Badajoz, Cáceres, Madrid y Sevilla
El Gobierno adjudica la ingeniería para el plan de desmantelamiento de Almaraz
El contrato tiene un montante de 27,5 millones de euros y una duración de sesenta meses. Los trabajos los desarrollará una UTE conformada por Westinghouse y Empresarios Agrupados
El TSJEx confirma la condena a un guardia civil por conducir ebrio tras chocar con un coche de la Policía Nacional en la cárcel de Cáceres
La sala rechaza el recurso de apelación y mantiene la multa de nueve meses, la retirada del carné durante un año y nueve meses y la indemnización de 643,82 euros por los daños causados
- Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
- Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas
- Energía, neuronas y conciencia, una teoría evolutiva de la inestabilidad crítica en el cerebro humano
- Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: 'si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?
- Extremadura cuelga el cartel de 'lleno' en sus pantanos y el turismo náutico ya tiene reservas hasta julio
- ¿Quiénes son los cinco aspirantes que pelean por liderar el PSOE de Extremadura?
- La pugna por los avales abre la batalla de las primarias en el PSOE de Extremadura