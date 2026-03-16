Nueve tramos de la Ruta de la Plata en Extremadura figuran entre las carreteras más peligrosas de España

Extremadura cuenta con nueve tramos de carretera incluidos entre los más peligrosos de la Red de Carreteras del Estado, todos ellos situados en la N-630, según el último informe elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) a partir de los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible correspondientes al periodo 2020-2024.

El estudio identifica 295 kilómetros de carreteras convencionales y autovías repartidos por 67 vías de 45 provincias españolas en los que el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) ha sido, como mínimo, diez veces superior a la media nacional. En esos tramos se han contabilizado 1.752 accidentes con víctimas y 2.497 personas heridas o fallecidas durante el quinquenio analizado.

En Extremadura, los puntos señalados suman 31 accidentes con víctimas y 47 personas heridas o fallecidas, todos en tramos de un kilómetro de la N-630, la histórica Ruta de la Plata, que vertebra la región de norte a sur.

Seis tramos en la provincia de Cáceres

La mayor concentración de puntos peligrosos se localiza en la provincia de Cáceres, con seis kilómetros señalados en el informe.

👉 El primero aparece en el kilómetro 445, al norte de la capital cacereña, en el tramo que conecta Cáceres con Casar de Cáceres.

👉 Otro punto se sitúa en el kilómetro 479, en dirección sur, en el corredor que conduce hacia Aldea del Cano.

👉 El informe también incluye los kilómetros 504 y 509, ambos en el entorno de Alcuéscar, en la zona central de la provincia.

👉 Más al sur se localiza el kilómetro 542, cerca de Aljucén, ya próximo al límite con la provincia de Badajoz.

👉 El último tramo cacereño aparece en el kilómetro 568, en la salida sur de Mérida, en dirección a Torremejía.

Estos puntos presentan índices de peligrosidad elevados teniendo en cuenta el número de accidentes registrados en relación con el tráfico que soportan diariamente.

Tres puntos en la provincia de Badajoz

La provincia de Badajoz suma otros tres tramos considerados de riesgo en esta misma carretera.

👉 Uno de ellos se sitúa en el kilómetro 635, entre Villafranca de los Barros y Almendralejo, en pleno eje de Tierra de Barros.

👉 Otro se localiza en el kilómetro 647, también en el entorno de Almendralejo, en el tramo que conecta con Torremejía.

👉 El último aparece en el kilómetro 685, en las proximidades de Zafra, en el corredor que enlaza con Los Santos de Maimona y Fuente de Cantos.

El Índice de Peligrosidad Medio (IPM) utilizado en el estudio mide el riesgo de cada tramo teniendo en cuenta el número de accidentes con víctimas registrados en un kilómetro de carretera y la intensidad media diaria de tráfico (IMD) que soporta esa vía.

Las más transitadas

El informe recuerda que España dispone actualmente de 165.832 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.525 kilómetros pertenecen a la Red de Carreteras del Estado, que soporta más del 53% del tráfico total del país.

Además, el país cuenta con 17.691 kilómetros de vías de gran capacidad, entre autopistas, autovías y carreteras de doble calzada, lo que convierte a España en el país con más kilómetros de este tipo de infraestructuras de toda la Unión Europea, por delante de Alemania.

A pesar de ello, el informe advierte de que todavía existen numerosos “puntos negros” en la red viaria que requieren actuaciones de mejora para reducir la siniestralidad.

Asturias y Alicante concentran los casos más graves

En el conjunto del país, el informe señala que los tramos más peligrosos de carreteras convencionales se encuentran en los kilómetros 55 y 59 de la N-632, en Asturias, donde el índice de peligrosidad llega a superar 167 veces la media nacional.

Por otro lado, el tramo que ha registrado más accidentes y víctimas se sitúa en el kilómetro 0 de la autovía A-77a, en Alicante, con 93 accidentes y 141 víctimas durante el periodo analizado.

AEA recuerda que, aunque tradicionalmente se ha atribuido el origen de los accidentes al factor humano, el estado de las carreteras y sus características también influyen de forma decisiva en la seguridad vial, por lo que considera importante que los conductores conozcan la localización de estos tramos para extremar las precauciones.

Extremadura: buen estado general

Extremadura se sitúa entre las tres comunidades autónomas con mejores niveles del estado de las carreteras, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y Madrid, según el último informe sobre el estado de conservación de las infraestructuras viarias del país, presentado recientemente por la Asociación Española de la Carretera (AEC).

Atendiendo a ese documento, el 38 por ciento del total de la red de carreteras en Extremadura presenta un deterioro nulo o leve (29 por ciento de media en España); un 22 por ciento tienen un deterioro moderado (19 por ciento de media nacional), en un 17 por ciento de los casos el estado de la vía es grave (20 por ciento en España) y un 23 por ciento de las carreteras en la región presenta un estado de conservación muy grave (32 por ciento de media en el país).