El PSOE extremeño presiona a PP y Vox tras Castilla y León: "A ver qué excusa ponen ahora para no negociar"

La portavoz del PSOE extremeño en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha elevado este lunes la presión sobre PP y Vox tras las elecciones celebradas ayer en Castilla y León y ha asegurado que ya no hay margen para seguir retrasando una negociación que permita desbloquear la situación política extremeña. “Veremos qué excusa ponen ahora para no negociar”, ha afirmado la diputada, quien ha recordado que su formación ya advirtió de que no habría movimientos hasta que no se despejaran otros calendarios electorales.

En rueda de prensa, Álvarez ha trasladado un mensaje de solidaridad a los ciudadanos de la comunidad vecina, a quienes ha advertido de que podrían enfrentarse a una etapa de “incertidumbre, inestabilidad y bloqueo político”, similar a la que, según ha denunciado, se está viviendo en Extremadura y que también se ha producido en otros territorios.

A su juicio, una vez superada esa cita, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, lo que tiene que hacer es poner fechar para un nuevo pleno de investidura y, en el caso de que no consiga los apoyos necesarios, considera que debería convocar elecciones para "dejarse ya de jugar con el futuro de los extremeños y de las extremeñas".

La dirigente socialista ha sido especialmente crítica con la estrategia de los populares y de Vox, a quienes ha acusado de anteponer sus intereses partidistas a la estabilidad institucional de Extremadura. En su opinión, ambos partidos han supeditado cualquier avance en la comunidad a cálculos políticos de ámbito nacional y a la pugna interna "por la hegemonía de la derecha".

En este sentido, la diputada ha reiterado que el acuerdo entre PP y Vox “está cerrado y acordado”, aunque todavía no se haya hecho público. Según ha dicho, ese retraso responde únicamente a “tacticismo electoral” y no a una falta real de entendimiento entre ambas formaciones.

Consecuencias

La parlamentaria ha denunciado que Extremadura vive atrapada en un bloqueo político “insoportable”, con una administración ralentizada y con asuntos relevantes pendientes de resolución mientras PP y Vox siguen sin aclarar en qué términos negocian. Ha puesto el foco en la dependencia, un ámbito en el que ha denunciado un empeoramiento grave de la situación de Extremadura.

En este sentido, la portavoz ha aludido al último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia para subrayar que la región ha recibido, según ha manifestado, la peor calificación de su historia, con una nota de “muy deficiente”. Para el PSOE, este dato refleja una falta de gestión “absoluta” por parte del Ejecutivo autonómico en una materia especialmente sensible.

Álvarez ha recordado además que, según los datos que manejan los socialistas, 1.300 personas murieron el año pasado sin haber recibido atención a la dependencia. También ha criticado que el incremento presupuestario previsto para esta materia fuese, a su juicio, claramente insuficiente para responder a las necesidades existentes.

Asimismo, se ha referido a la situación de los opositores de Primaria y ha defendido que la presión ejercida desde la oposición ha sido determinante para forzar una solución normativa que permitiera sacar adelante la convocatoria. Aunque ha celebrado que los aspirantes puedan contar con cierta certidumbre, ha presentado este episodio como otro ejemplo de improvisación y falta de previsión.

Un acuerdo 'efímero'

Más allá de la exigencia de que se active cuanto antes una salida política, Álvarez ha expresado su preocupación por el contenido del eventual acuerdo entre PP y Vox. “No sabemos de qué están hablando”, ha lamentado, tras preguntarse si en esas conversaciones se están abordando realmente los grandes asuntos que afectan a la región, como la dependencia, la sanidad o el campo.

La portavoz del PSOE ha advertido incluso de que podría tratarse de un acuerdo de recorrido limitado, condicionado por futuros intereses electorales y con fecha de caducidad. "Puede ser que haya un acuerdo efímero, simplemente para un año y medio hasta las próximas municipales y que haya otra repetición electoral en nuestra comunidades autónoma", ha señalado.