Las temperaturas vuelven a rondar los 20 grados primaverales este lunes en Extremadura

Extremadura registrará este lunes, 16 de marzo, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados y que experimentarán un ligero ascenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, el ascenso térmico tendrá continuidad el martes, cuando tampoco se esperan fenómenos significativos y los termómetros subirán de forma más notable, hasta alcanzar los 26 grados de máxima en Badajoz y los 21 en Cáceres.

La región amanece con cielos poco nubosos o despejados y, en principio, no se esperan fenómenos significativos a lo largo del día. No obstante, la Aemet no descarta la presencia de algunas brumas y bancos de niebla matinales en primeras horas.

21 grados en Badajoz

En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas subirán de forma leve. En Badajoz, los termómetros se moverán entre los 7 y los 21 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 5 y los 19 grados.

Respecto al viento, soplará flojo del este durante la jornada.

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De cara al martes, el panorama será similar, con cielos poco nubosos o despejados, mínimas en ligero ascenso y máximas también al alza. El viento soplará flojo del este durante ambas jornadas.