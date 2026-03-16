El tiempo
Las temperaturas vuelven a rondar los 20 grados primaverales este lunes en Extremadura
El martes, la región continuará con cielos despejados y máximas al alza, llegando a los 26 grados en Badajoz
Extremadura registrará este lunes, 16 de marzo, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados y que experimentarán un ligero ascenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, el ascenso térmico tendrá continuidad el martes, cuando tampoco se esperan fenómenos significativos y los termómetros subirán de forma más notable, hasta alcanzar los 26 grados de máxima en Badajoz y los 21 en Cáceres.
La región amanece con cielos poco nubosos o despejados y, en principio, no se esperan fenómenos significativos a lo largo del día. No obstante, la Aemet no descarta la presencia de algunas brumas y bancos de niebla matinales en primeras horas.
21 grados en Badajoz
En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas subirán de forma leve. En Badajoz, los termómetros se moverán entre los 7 y los 21 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 5 y los 19 grados.
Respecto al viento, soplará flojo del este durante la jornada.
De cara al martes, el panorama será similar, con cielos poco nubosos o despejados, mínimas en ligero ascenso y máximas también al alza. El viento soplará flojo del este durante ambas jornadas.
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