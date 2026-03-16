Tres estudiantes extremeños se sitúan entre los diez mejores de España en la Olimpiada de Biología

Tres estudiantes de Extremadura se han situado entre los diez mejores del país en la XXI Olimpiada Española de Biología, celebrada entre el 12 y el 15 de marzo en Santander. Los representantes de la comunidad han logrado dos medallas de oro y una de bronce, un resultado que les ha colocado entre los participantes más destacados de la competición nacional.

El mejor resultado ha correspondido a Antonio Monge Álvarez de Toledo, alumno del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Mérida, que ha conseguido medalla de oro y el tercer puesto nacional. Esta clasificación le sitúa entre los cuatro mejores estudiantes del país y le permitirá formar parte del equipo que representará a España en la próxima Olimpiada Internacional de Biología.

La competición internacional se celebrará en Vilnius (Lituania) del 12 al 19 de julio de 2026.

También ha obtenido medalla de oro Amelia Alesón Orallo, estudiante del IES Bárbara de Braganza de Badajoz, que ha alcanzado el cuarto puesto nacional. Por su parte, Helena Galán Rodríguez, del IES Universidad Laboral de Cáceres, ha logrado medalla de bronce y el noveno puesto en la clasificación final.

Premios y reconocimiento académico

Además del reconocimiento académico, los estudiantes que han quedado entre los diez primeros reciben premios económicos concedidos por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En concreto, los tres primeros clasificados reciben 1.000 euros, los estudiantes situados entre el cuarto y el sexto puesto obtienen 750 euros, y quienes ocupan los puestos séptimo al décimo reciben 500 euros.

En el caso de Amelia Alesón Orallo, a esta recompensa se suma un premio adicional de 1.000 euros otorgado por el ministerio a una de las dos alumnas mejor clasificadas. Esta iniciativa se enmarca en las medidas de impulso al talento femenino en ciencia vinculadas a la LOMLOE y a la Alianza STEAM.

Próximas citas internacionales

Los cuatro estudiantes que han conseguido medalla de oro representarán a España en la Olimpiada Internacional de Biología. Por su parte, los medallistas de plata participarán en la Olimpiada Iberoamericana de Biología, que se celebrará en São Paulo (Brasil) del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026.

Los estudiantes con medalla de bronce quedan como reservas en caso de que alguno de los seleccionados no pueda participar. Antes de la cita internacional, el equipo español recibirá formación teórica y práctica especializada en la Universidad de Málaga, con el objetivo de preparar su participación en la competición mundial.

Además, la organización de la Olimpiada Española de Biología ha reconocido a los 12 estudiantes medallistas con un ejemplar del manual universitario 'Biología', de Campbell, una de las obras de referencia en la formación científica.