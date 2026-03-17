Arranca AMPL/A, el programa que acompaña a 12 empresas extremeñas a aplicar IA a retos prioritarios de negocio

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, inicia la primera edición del programa AMPL/A con las doce empresas extremeñas seleccionadas, seis por provincia, para participar en este itinerario de transformación digital avanzada mediante inteligencia artificial e hiperautomatización.

El arranque del programa se ha formalizado en un acto celebrado con las empresas participantes, que ha contado con la presencia del secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Preciado, y el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García.

El encuentro marca el comienzo del trabajo con las empresas y pone en marcha una iniciativa concebida para acompañar a organizaciones extremeñas en la resolución de retos reales de negocio mediante inteligencia artificial.

El inicio de esta primera edición confirma la respuesta del tejido empresarial extremeño a una propuesta concebida para llevar la inteligencia artificial al terreno de la aplicación práctica. Las 116 candidaturas recibidas —procedentes de más de 50 municipios y representando en conjunto a cerca de 3.000 personas trabajadoras— han multiplicado por diez las plazas disponibles, con un 48% de las solicitudes procedentes de entornos rurales.

Según ha señalado el presidente de la Cámara, “este programa permite a nuestras empresas avanzar en innovación, digitalización y competitividad. Cuando sumamos esfuerzos y alineamos recursos, conseguimos que los proyectos lleguen más lejos y generen un impacto real en la economía de la región”.

Mariano García se dirige a los asistentes a la presenctación de AMP/IA / EL PERIÓDICO

Por su parte, el secretario general de Transformación Digital ha resaltado que “doce empresas extremeñas van a empezar a aplicar la IA de manera práctica y guiada en su día a día. Se han recibido más de 100 candidaturas de más de 50 municipios y esto evidencia que nuestras empresas quieren innovar y mejorar su competitividad”. “Este programa cuenta con una inversión de 240.000 € para desarrollar esos pilotos reales de automatización e IA. Las oportunidades en nuestra región pasan por la transformación digital”, ha concluido.

Asimismo, la convocatoria ha puesto de manifiesto la apuesta de las empresas extremeñas por acelerar su digitalización. El 90% de las candidaturas identificó su reto como prioritario o crítico para este año, con especial concentración en ámbitos como operaciones, dirección, ventas, marketing y atención al cliente, y administración y finanzas.

El grupo de empresas seleccionadas refleja la diversidad del territorio. Las doce compañías participantes representan a cinco sectores de actividad y tamaños que van desde empresas de 2 trabajadores hasta organizaciones de más de 200 empleados, con presencia equilibrada en ambas provincias. Esta composición refuerza uno de los objetivos del programa: demostrar que la transformación digital avanzada no es una cuestión reservada a grandes corporaciones, sino una oportunidad real para empresas muy distintas que comparten la necesidad de mejorar su competitividad

El análisis de los retos presentados ha permitido identificar cuatro grandes patrones de transformación en las empresas seleccionadas: automatización documental y de procesos repetitivos, inteligencia comercial y relación con cliente, optimización operativa e industrial, y toma de decisiones basada en datos. Sobre esa base, cada empresa trabajará durante el programa con un equipo multidisciplinar de expertos que combina estrategia, negocio y tecnología.

AMPL/A nace con la premisa de que la tecnología solo aporta valor cuando mejora cómo funciona la empresa y amplifica las capacidades del equipo. Desde esa visión, el programa acompañará a cada organización en el diseño e implementación de una solución real de IA, adaptada a su contexto, e incluirá la elaboración de una hoja de ruta para consolidar y escalar los resultados. Además, las experiencias piloto se documentarán y sistematizarán en un catálogo de buenas prácticas que servirá de referencia para otras empresas de la región.

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Con este inicio, la Junta de Extremadura y las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres refuerzan su apuesta por una digitalización avanzada, práctica y conectada con la realidad de las empresas, en el marco de Talento Digital 2025 y de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027. AMPL/A da así un paso decisivo para convertir la inteligencia artificial en mejoras tangibles de productividad, capacidad de innovación y competitividad para el tejido empresarial de la región.