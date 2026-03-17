Sector arrocero
El arroz extremeño se levanta: protesta el viernes en Badajoz por la entrada masiva de producto de terceros países
Organizaciones agrarias y entidades del sector denuncian que más del 60% de la campaña de 2025 sigue bloqueada en cooperativas y almacenes y alertan de que el cultivo está al borde de la desaparición en Extremadura
El sector arrocero extremeño ha decidido salir a la calle. Organizaciones agrarias y asociaciones de productores han convocado una protesta este viernes, 20 de marzo, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz para denunciar la crisis que, según sostienen, amenaza la continuidad del cultivo en la región.
Protesta unitaria en Badajoz
Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, La Unión de Extremadura, Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres, junto con entidades integradas en la Plataforma del sector arrocero extremeño como Agryga, Aseprex y la Asociación de Agricultores de Don Benito, han convocado una protesta este viernes a partir de las 11.00 horas frente a la Delegación del Gobierno de Extremadura en Badajoz.
Los convocantes han escenificado un frente común para defender un cultivo con fuerte implantación en las vegas extremeñas y peso económico en varias comarcas de la región. A su juicio, la situación es ya "crítica" y exige una respuesta inmediata de las administraciones.
Un sector "al límite de la desaparición"
Las entidades convocantes sostienen que el arroz extremeño está "al límite de la desaparición" por la combinación de dos factores: las importaciones masivas procedentes de terceros países y los bajos precios que perciben los productores.
En una rueda de prensa celebrada este martes en Mérida, el sector ha denunciado que la Unión Europea mantiene acuerdos comerciales con países como Camboya y Myanmar "sin ningún tipo de control y sin tener en cuenta a los productores de arroz". A su entender, esa competencia exterior está presionando los precios hasta hacer inviable la comercialización del grano producido en Extremadura.
Más del 60% de la campaña, sin salida
Uno de los datos que más preocupa al sector es que, según ha expuesto, más del 60% del arroz extremeño de la campaña de 2025 permanece paralizado en cooperativas y almacenes "sin ningún tipo de salida".
Los productores aseguran que, en las condiciones actuales, no pueden competir con el arroz que llega del exterior a precios más bajos. Ese bloqueo comercial, añaden, está asfixiando a las explotaciones en un momento especialmente delicado para muchas familias que dependen directamente del cultivo.
En zonas regables de Extremadura, el arroz no solo representa una actividad agrícola, sino también una fuente de empleo y de mantenimiento de la economía local. Por eso, el malestar del sector va más allá de la rentabilidad inmediata y se vincula también al futuro del medio rural extremeño.
Reclamación a Junta, Ministerio y UE
Los productores reclaman respuestas a todas las administraciones con capacidad de decisión: la Junta de Extremadura, el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea. El mensaje que lanzan es que, sin medidas de apoyo, muchos agricultores terminarán abandonando un cultivo del que viven miles de familias en la comunidad.
Entre sus principales demandas figuran la aplicación de cláusulas de salvaguardia efectivas, un etiquetado claro que permita al consumidor identificar el origen del arroz que compra y el cumplimiento del principio de reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países.
Con esa última exigencia, el sector reclama que los productos importados estén sometidos a condiciones equivalentes a las que deben cumplir los agricultores europeos, tanto en costes como en exigencias productivas y sanitarias.
Llamamiento a agricultores y consumidores
La protesta del viernes quiere visibilizar ante la opinión pública una crisis que el sector considera estructural. Por ello, los convocantes han hecho un llamamiento no solo a los agricultores, sino también a los consumidores, para que respalden la movilización.
Su argumento es que la defensa del arroz producido en Extremadura no afecta únicamente a quienes lo cultivan, sino también a la seguridad alimentaria, al mantenimiento del tejido productivo y a la supervivencia de comarcas rurales donde la agricultura sigue siendo un pilar esencial.
- Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
- Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
- Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- Energía, neuronas y conciencia, una teoría evolutiva de la inestabilidad crítica en el cerebro humano
- Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: 'si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?
- Extremadura cuelga el cartel de 'lleno' en sus pantanos y el turismo náutico ya tiene reservas hasta julio